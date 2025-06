Mura della Marina, l’iniziativa della Soprintendenza per scoprire il restauro e la storia

Genova. Nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2025 del Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia in collaborazione con il settore Direzione Lavori Pubblici del Comune di Genova, organizza nella giornata di sabato 21 giugno 2025 un’iniziativa finalizzata a far conoscere alla cittadinanza, mediante visite guidate condotte dal personale dei due enti, il restauro delle Mura della Marina e delle Mura delle Grazie e di una porzione significativa delle Mura del Barbarossa, un percorso che sviluppandosi tra piazza di Sarzano e piazza Campopisano, un tempo punto di confine tra la città e il mare, rappresenta ancora oggi una suggestiva testimonianza dell’antica storia di Genova.

Risalenti al XII e XV secolo, queste strutture sono state oggetto di un importante lavoro di restauro e riqualificazione grazie all’utilizzo dei fondi PNRR (PINQUA Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 – Intervento di restauro delle mura e valorizzazione del percorso). Il Comune e la Soprintendenza hanno collaborato, ognuno per il proprio ruolo, alla definizione di un progetto di qualità elevata, che ha permesso di dare corpo ad una serie di opere di valorizzazione delle strutture architettoniche, con gli interventi di restauro delle superfici murarie e di alcune parti delle pavimentazioni rinvenute sul percorso, e della componente ambientale con la riqualificazione dei percorsi, la dotazione di nuova illuminazione scenografica, la realizzazione di interventi destinati a migliorare l’accessibilità e la fruizione degli spazi urbani da parte delle persone con disabilità. In tale progetto è stata inoltre posta particolare attenzione alla conservazione di esemplari arborei di peculiare interesse naturalistico-ambientale.

Per dare giusto risalto ai lavori appena conclusi saranno organizzate tre visite guidate per gruppi di massimo 20 persone:

alle ore 10

alle ore 11

alle ore 12

Per la partecipazione all’evento è obbligatorio inviare la prenotazione mediante mail entro le ore 12. 00 del 20 giugno 2025, in cui dovranno essere indicati il numero e i nominativi di ciascun partecipante, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: tommasina.costanza@cultura.gov.it.

Il punto di ritrovo per ogni gruppo è piazza Sarzano, presso la stazione della metropolitana dove, il personale della Soprintendenza, sarà ad accogliere i visitatori.

Si consiglia l’utilizzo di scarpe comode. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato ad altra data.