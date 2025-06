Municipi, Palmieri riconfermata nel Medio Levante: “Priorità i parcheggi Blu Area a San Martino”

Genova. Era l’unica considerata davvero blindata e gli elettori hanno confermato il pronostico: Anna Palmieri, 59 anni, presidente uscente del Municipio Medio Levante e candidata al secondo mandato per il centrodestra, è stata riconfermata grazie al 55,78% dei voti contro il 41,81% raccolto dalla sfidante Angiola Bavoso. È stata l’unica a resistere alla nuova ondata progressista che, oltre a Tursi, ha travolto sette parlamentini su nove.

Palmieri, il Medio Levante sembra ormai una roccaforte del centrodestra, adesso a parti invertite rispetto a tre anni fa. Secondo lei perché? Cosa è successo?

Prima di tutto sappiamo che spesso chi governa va poi all’opposizione: i cittadini vedono quello che hai fatto, ti possono giudicare e ti giudicano anche per cose che non hai fatto bene. In più, avendo il Governo di centrodestra, la Regione di centrodestra e la prevalenza del centrodestra alle europee, Genova è sempre stata una città di area centrosinistra e questo era il modo di riprendersi qualcosa di importante. Sicuramente il centrosinistra ha trionfato. Poi è logico, sono amareggiata e mi dispiace, perché credevo nella bravura e nelle potenzialità di Piciocchi.

Qual è la cosa più urgente che dovrà fare la nuova amministrazione, e su cui lei dovrà confrontarsi?

Ho sentito parlare molto spesso di riforma dei municipi da parte del nuovo sindaco Salis, quindi io mi auguro che ci sia questa riforma. Però spero che non sia solo maggiori poteri, ma anche maggiori soldi e soprattutto maggiore personale, perché con il personale che abbiamo all’interno dei Municipi non potremmo fare più di quello che stiamo facendo.

Quindi lei crede che la riforma portata avanti da Bucci fosse sbagliata?

No, io ho sempre detto che era una riforma adeguata, anche se Bucci poteva darci qualcosina in più come soldini. Soprattutto con Piciocchi, quando era entrato come facente funzione, abbiamo avuto un quid maggiore che ci è servito. Ma con il personale che abbiamo è giusta la riforma attuata da Bucci.

Oltre alla riforma dei municipi, a livello di questioni pratiche cosa c’è al primo posto?

Sicuramente bisogna guardare alla zona di San Martino, dove ho visto che non ho avuto le preferenze che sono arrivate da Foce e Albaro. Ho pensato che sono stata penalizzata per i parcheggi Blu Area che voleva il quartiere e che non siamo riusciti a realizzare. Cercherò di mettere la testa su questo primo punto per cercare di portare avanti, con l’ascolto dei cittadini di San Martino, per portare avanti le cose che desideravano maggiormente.

Lei non è arrivata ieri, ha una lunga esperienza in municipio con amministrazioni di centrosinistra a Tursi. Come si fa a lavorare quando Municipio e Comune sono di segno opposto?

Mi auguro che comunque ci sia un colloquio, perché il colloquio è democrazia, quindi non penso che di dover andare con l’elmetto. Io farò delle richieste, come hanno fatto anche i presidenti di opposizione nello scorso ciclo amministrativo. Per conto mio bisogna sedersi tutti intorno a un tavolo e le proposte devono essere ascoltate.