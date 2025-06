Municipi, presentata la giunta del Medio Levante: tra gli assessori anche Campanella

Genova. Il municipio Medio Levante, insieme al Levante – gli unici due rimasti in mano al centrodestra a Genova – è il primo ad annunciare formalmente la nuova giunta. La presidente Anna Palmieri ha deciso la sua squadra che è così composta.

Luca Rinaldi, in quota Noi Moderati, è confermato come vicepresidente, mentre gli altri assessori sono Alberto Campanella, Fratelli d’Italia – già consigliere comunale durante il primo governo Bucci, e Paola Cerri, già assessora e vicepresidente di municipio nonché esponente della Lega.

Anna Palmieri (Fdi), insieme al presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo (Vince Genova), esprime grande soddisfazione per il rapido e concreto lavoro svolto in questi primi trenta giorni: “Noi primi a nominare gli assessori – dicono in una nota congiunta – un segno tangibile della nostra volontà di metterci subito al lavoro e dare risposte ai cittadini”.

“Abbiamo cercato di velocizzare il più possibile i lavori per la composizione della giunta – afferma Anna Palmieri – questo perché abbiamo voglia di lavorare e di confrontarci subito con il nuovo sindaco e con la nuova giunta comunale con la speranza di essere sempre presi in considerazione nelle loro proposte. Un atteggiamento doveroso e di rispetto nei confronti dei nostri elettori che ripongono in noi la massima fiducia. Sono infine davvero lieta di avere al mio fianco Luca Rinaldi, già mio vice, un segno importante di continuità”.