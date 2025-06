Municipi, il presidente del Levante Bogliolo annuncia la sua giunta

Genova. Il municipio Levante, insieme al Medio Levante – gli unici due rimasti in mano al centrodestra a Genova – è il primo ad annunciare formalmente la nuova giunta. Il presidente Federico Bogliolo ha deciso la sua squadra, che è così composta.

La vicepresidente è Maria Rosa Rossetti (Lega), già assessora con Bogliolo nel precedente mandato a Tutela e valorizzazione delle Vallate e dell’entroterra, Ambiente e Protezione civile. Assessori sono Antonella Benvenuti, Fratelli d’Italia, già consigliera municipale, e Giorgio Viale, in passato assessore nella prima giunta Bucci in Comune, anche lui esponente della Lega.

Il presidente del municipio Levante Federico Bogliolo (Vince Genova), insieme ad Anna Palmieri (Fdi), presidente del Medio Levante, esprime grande soddisfazione per il rapido e concreto lavoro svolto in questi primi trenta giorni: “Noi primi a nominare gli assessori – dicono in una nota congiunta – un segno tangibile della nostra volontà di metterci subito al lavoro e dare risposte ai cittadini”.

“Siamo orgogliosi – afferma Bogliolo – di annunciare che, per primi insieme al Municipio Medio Levante, abbiamo già completato la formazione della Giunta di assessori che guiderà i nostri municipi. Questo rappresenta un segno chiaro della nostra volontà di essere dalla parte dei cittadini, di rimboccarci le maniche e metterci subito al lavoro per risolvere le problematiche quotidiane che ci vengono segnalate. Il nostro impegno concreto si traduce in un’azione politica veloce, con la massima responsabilità e con il solo obiettivo di dare subito risposte tangibili alla nostra comunità. In un mese, siamo riusciti a formare una squadra competente e motivata”.