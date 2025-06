Municipi, Ivaldi riconquista la Bassa Valbisagno: “Subito manutenzioni e decoro, stop ai tagli delle linee bus”

Genova. Il ribaltone politico genovese coinvolge anche la Bassa Valbisagno, uno dei territori più ostici per l’amministrazione uscente in tema di mobilità e grandi opere. A trarne vantaggio è il 44enne Fabrizio Ivaldi, già assessore all’epoca di Ferrante, capogruppo uscente del Partito Democratico, che ottiene il 52,91% dei voti e raccoglie da Angelo Guidi il testimone degli uffici di piazza Manzoni.

Dopo tre anni torna il centrosinistra alla guida del territorio. Anzitutto lei come si spiega questo risultato?

Penso che abbiano inciso la voglia di cambiamento dei cittadini e temi specifici che su questo territorio hanno inciso molto sul voto, lo Skymetro e il taglio del percorso delle linee collinari. Infatti è stato un risultato migliore di quello che potessi pensare all’inizio.

Qual è la priorità che dovrà affrontare l’amministrazione comunale insieme a quella municipale?

I temi importanti sono le manutenzioni e il decoro. In questi giorni ho già ricevuto tante lamentele dei cittadini sulla situazione della spazzatura in giro per il municipio. Già la prossima settimana voglio fare un incontro con il responsabile di Amiu per capire la situazione. Sicuramente bisogna fare la riforma dei Municipi per ridare competenze e risorse in modo tale da poter intervenire in maniera diretta.

Ha citato gli assi di forza: vi aspettate che ci siano subito modifiche al progetto?

Io ho fatto una campagna elettorale in cui ho ribadito più volte il no al taglio del percorso delle linee collinari, quindi su quello bisogna andare avanti. Poi, se c’è la possibilità di fare un miglioramento dal punto di vista della velocità del mezzo pubblico, sono sicuramente disponibile a parlarne perché la priorità deve essere il trasporto pubblico, purché le linee continuino a rimanere sui percorsi attuali e quindi arrivare a Brignole.

Sullo Skymetro aveva ribadito anche lei il suo no. Sono emerse intanto ipotesi alternative, come una metropolitana a raso, anche allargandosi sul Bisagno: ne ha parlato la sindaca Salis. Lei cosa ne pensa?

Intanto sicuramente va fermato il progetto dello Skymetro, quindi indubbiamente andare a Roma a trattare sui finanziamenti. Credo che ci debba essere una collaborazione al di là del colore politico tra il governo e la giunta comunale, poi bisogna valutare le soluzioni alternative. Sicuramente la soluzione a raso è migliore rispetto al progetto attuale, bisogna vedere poi quale tipo di di mezzo utilizzare, anche in base ai finanziamenti.

Il suo predecessore Guidi è stato accusato spesso di essere uno yes man allineato alla giunta Bucci. Adesso c’è il centrosinistra a Tursi, lei è dello stesso colore politico. Che atteggiamento terrà nei confronti dell’amministrazione?

Sono convinto che tra il municipio e la giunta comunale ci sarà una collaborazione, ma sicuramente il territorio va difeso. Se ci sono progetti giusti, niente da dire. Se ci fossero progetti sbagliati che incidono in maniera negativa sul territorio, io mi opporrò. Ma credo sinceramente che ci sarà una collaborazione e mi auguro che questi problemi non ci siano.