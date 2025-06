Municipio Bassa Valbisagno, ecco la nuova giunta del presidente Ivaldi

Genova. Giochi chiusi anche in Bassa Valbisagno per la giunta municipale. Dopo l’esteso confronto con la coalizione, ad affiancare il presidente Fabrizio Ivaldi saranno ben due componenti esterni, cioè non eletti tra i consiglieri municipali.

Fanno parte della squadra Stefano Boilini (primo degli eletti del Partito Democratico), Barbara Comparini (esponente della Lista Salis e di Linea Condivisa, non candidata per il Municipio) e Federica Arkel (Avs, candidata anche in Comune).

Stefano Boilini, ingegnere delle Ferrovie, era stato capogruppo del Partito Democratico durante il secondo mandato di Massimo Ferrante, poi si era dimesso nel 2021 dopo aver vinto un concorso da dipendente comunale. Nella nuova giunta municipale avrà le deleghe a Manutenzioni, Assetto del territorio, Valorizzazione architettonica, Politiche giovanili. Barbara Comparini, insegnante, è stata consigliera comunale della Lista Doria e poi assessora municipale della Media Valbisagno con la giunta D’Avolio: si occuperà di Scuola, Cultura, Biblioteche, Manifestazioni e Associazionismo. Ica Arkel (più nota con questo nome) è un’attivista per la mobilità sostenibile, ideatrice del progetto BiciBuSauro per accompagnare i bambini in bici nel percorso verso la scuola: avrà la responsabilità di Ambiente, Viabilità, Servizi civici e servizi alla persona.

Il presidente Fabrizio Ivaldi manterrà le deleghe a Bilancio, Rapporti con le società partecipate, Sviluppo economico, Civ, Opere infrastrutturali territoriali, Gestione del patrimonio, Affari generali, Protezione civile, Sicurezza, Verifica e controllo dell’attuazione del decentramento amministrativo.

Il primo consiglio municipale è stato convocato per il 3 luglio. “Ora che siamo al completo bisogna iniziare a lavorare, i problemi sul territorio sono tanti – commenta Ivaldi -. Al di là dei grandi progetti su cui abbiamo espresso contrarietà, quindi Skymetro e taglio delle linee collinari, sicuramente dobbiamo riprendere in mano le manutenzioni, il verde e il problema dei rifiuti. Con Amiu ci sentiamo quotidianamente, ho chiesto vari interventi per ripulire le zone intorno ai cassonetti a Marassi e San Fruttuoso. La collaborazione c’è, ma è evidente che il sistema di raccolta va rivisto perché non funziona”.