Municipi, quasi fatta per le giunte ma tensione nel Medio Ponente fra Avs e M5s

Genova. Il fronte più caldo è quello del municipio Medio Ponente, riconquistato dal centrosinistra alle ultime elezioni comunali, ma anche per la Media Valbisagno bisognerà attendere ancora qualche ora per vedere scritte, nero su bianco, le nomine dei componenti della giunta municipale.

Un ruolo, quello degli assessori municipali (con il vicepresidente sono quattro) considerato di grande rilievo sia per la visibilità attuale sia per quella potenziale dato che negli obiettivi del governo Salis c’è quello di ritornare a una maggiore centralità dei municipi facendo tabula rasa della riforma Bucci.

I giochi sono fatti, a oggi, per sette municipi su nove. I primi ad annunciare la giunta sono stati quelli di centrodestra (Levante e Medio Levante), seguiti a cascata da quelli in mano al campo largo. Ma se è vero che le trattative non sono state semplicissime un po’ ovunque, nel municipio Medio Ponente e nella Media Val Bisagno i presidenti Fabio Ceraudo e Lorenzo Passadore devono ancora misurarsi con i mal di pancia di parte della coalizione.

Giunte municipi, tensione nel Medio Ponente

Entrambi assicurano che il nodo sarà sciolto entro la giornata di lunedì 30 giugno e che, anzi, si tratta solo di formalizzare scelte già avvenute. Ma, soprattutto per quanto riguarda Sestri e dintorni, queste scelte non sono state accettate di buon grado e c’è chi spera ancora in un cambio di rotta.

Nella fattispecie Avs avrebbe voluto che la giunta del Medio Ponente rappresentasse l’ottimo risultato ottenuto alle urne (11%) e quindi avere un assessore o un’assessora municipaale. I nomi che si erano fatti, inizialmente, erano quelli di Massimo Romeo, eletto in consiglio comunale e già in passato assessore nello stesso municipio, o di Giorgia Parodi, segretaria di Europa Verde Genova.

Non solo, Romeo era stato in lizza, almeno negli auspici dei verdisinistra, anche per la corsa alla presidenza di quel municipio. Tuttavia, per una serie di accordi interni al campo largo, è stato il pentastellato Fabio Ceraudo a correre e vincere nel Medio Ponente. Ceraudo che, ora, vorrebbe al suo fianco una collega di partito, Maria Neri, già consigliera municipale, candidata alle ultime amministrative ma non eletta.

Il Pd, dal canto suo, in quanto primo partito della coalizione anche nel Medio Ponente non è disposto a scendere sotto i due assessori e i nomi in ballo sono quelli di Elisa Somaglia (anche di lei si era parlato, ai tempi, per la presidenza) e di Davide Minzoni.

Al momento le posizioni tra M5s e Avs nel Medio Ponente non vedono una possibilità di conciliazione. Nonostante le telefonate della stessa sindaca Silvia Salis. D’altronde sembra evidente che il Movimento 5 Stelle consideri a oggi i verdisinistra come fin troppo rappresentati (un municipio, il Centro Est, due assessori comunali, due consiglieri delegati, vari assessori municipali).

Avs, dal canto suo, non può non far notare che specificamente nel municipio Medio Ponente l’apporto in termini di preferenze è stato nettamente superiore rispetto a quello del Movimento. E non è escluso che un’eventuale delusione possa trasformarsi in un sostegno solo “condizionato” alla maggioranza in municipio quando non in una vera e propria battaglia perenne.

Giunta, quasi fatta nel municipio Media Valbisagno

L’altro fronte di incertezza – ma con meno turbolenze – è il municipio Media Valbisagno, retto dal dem Lorenzo Passadore.

Qui sembra avere la strada spianata l’ex presidente di municipio (2017-2022) Roberto D’Avolio, oggi esponente di Linea Condivisa. Pensare che, al tempo, Passadore era un suo giovane assessore.

Nelle ultime ore sembra essersi dipanata la ricerca delle due assessore donne e la partita potrebbe chiudere sui nomi di Claudia Benassi del Pd e di Lorena Lucattini di Avs. Il paradosso delle dinamiche legate alle giunte è che i verdisinistra si troverebbero con un assessorato nel municipio dove hanno ottenuto il risultato forse peggiore (al di sotto del 5%).

Giunte decise negli altri municipi di centrosinistra

A proposito di mal di pancia, nel municipio Centro Ovest, governato dal presidente M5s Michele Colnaghi, ha fatto rumore l’esclusione dalla giunta di Mariano Passeri – che si è apertamente sfogato sui social – mentre sono stati nominati come assessori Stefania Mazzucchelli (Pd, vicepresidente), Margherita Pardini (Pd) e Luciano Cavazzon (M5s).

Nel municipio Centro Est, la presidente di Sinistra Italiana, Simona Cosso, ha scelto Alberto Cattaneo (Pd) come vicepresidente e Maria Michela Tacchini (Avs) e Andrea Visentin (Pd) come assessori.

Michele Versace, presidente del municipio Valpolcevera, ha indicato come giunta Patrizia Sorsa (Pd) come vicepresidente e Ilenia Rossi (Pd) e Walter Sanfilippo (Lista Versace) come assessori.

Matteo Frulio, presidente del municipio Ponente, ha scelto Annalaura Ghigliotti (Pd), Alessio Boni (Lista Salis/Linea Condivisa) e Angela Peri (Avs) come assessori.

Fabrizio Ivaldi, presidente del municipio Bassa Val Bisagno, ha affidato la vicepresidenza a Barbara Comparini (lista Salis) e le deleghe di assessore a Stefano Boilini (Pd) e Federica Arkel (Avs).

Il centrodestra aveva deciso per primo le giunte municipali

I primi a comunicare i nomi di vicepresidenti e assessori erano stati giovedì i municipi guidati dal centrodestra. Nel Medio Levante, Anna Palmieri già giovedì aveva nominato Luca Rinaldi vicepresidente, e Alberto Campanella e Paola Cerri assessori.

Nel municipio Levante, il presidente Federico Bogliolo ha scelto Maria Rosa Rossetti come vicepresidente e Antonella Benvenuti e Giorgio Viale come assessori.