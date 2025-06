Movida alcolica e caldo torrido: boom di interventi del 118 nella notte

Genova. Abuso di alcol spesso da parte di giovanissimi unito al caldo torrino: un mix molto poco salutare che ha portato a un boom di interventi del 118 nella strade cittadine, spesso a due passi da discoteche o locali notturni

Sul sistema del 118 se ne contano 8 solo in città dalla mezzanotte all’alba e la maggior parte riguardano giovani o giovanissimi. Tra questi una ragazzina di 17 anni è stata soccorsa in strada intorno all’una a Pegli ed è stata portata all’Evangelico di Voltri.

In corso Italia un quarantenne è stato soccorso in codice giallo e portato al Galliera. Sempre al Albaro (lungomare Lombardo) un ventenne ha avuto un malore ed è fino al San Martino.Due interventi per abuso di alcol in centro storico, e altrettanti a Sampierdarena. Altri due interventi ieri sera, uno in via Dante in centro e uno a Campomorone.

Come noto in estate, se aumentano le occasioni conviviali e quindi il consumo di bevande alcoliche, aumentando anche i rischi del consumo di alcol che può portare a disidratazione, colpi di calore e mette sotto stress il sistema cardiovascolare.