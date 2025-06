Morto Gianluca Faziola, l’ex presidente dell’Associazione albergatori di Genova aveva 61 anni

Genova. Aveva superato da poco la soglia dei 60 anni Gianluca Faziola, imprenditore molto noto in città, da oltre 30 anni titolare del Best Western Metropoli di piazza Fontane Marose e in passato anche presidente dell’associazione Albergatori di Genova.

A darne l’annuncio è stata, nella giornata di ieri, martedì 3 giugno, la famiglia. Gianluca Faziola era stato anche consigliere d’amministrazione di Convention bureau Genova e vicepresidente di Confcommercio Genova.

E proprio sulla pagina social di Confcommercio è stata pubblicata una nota personale e commossa di Alessandro Cavo, presidente genovese dell’associazione di categoria:

“Con il cuore colmo di dolore a nome della Confcommercio Genova, voglio ricordare Gianluca Faziola, una persona davvero importante per la nostra associazione e per l’intero comparto turistico alberghiero genovese. Gianluca è stato un pilastro per la Confcommercio Genova in qualità di Vice Presidente, e ha guidato con visione e dedizione Federalberghi Genova come suo Presidente. La sua energia, la sua capacità di tessere relazioni e la sua profonda conoscenza del settore lo hanno reso un vero motore per lo sviluppo della nostra città. La sua preparazione era impeccabile e la sua disponibilità all’ascolto sempre presente. Era sempre pronto a confrontarsi e, se necessario, a modificare le sue decisioni, dimostrando una rara apertura mentale e una vera dedizione al bene comune. È stato l’anima del Convention Bureau, un elemento trainante del tavolo sull’imposta di soggiorno del Comune di Genova. In quest’ultimo ruolo, si è adoperato instancabilmente affinché le risorse generate da tale imposta fossero impiegate al meglio per promuovere la destinazione Genova. La sua voce era sempre un punto di riferimento fondamentale, un elemento di confronto e di miglioramento continuo per tutte le iniziative di marketing che il Comune ha portato avanti, anche attraverso i canali social. Gianluca ha avuto la straordinaria capacità di rinsaldare il rapporto tra Confcommercio Genova e Federalberghi Genova, dimostrando come la collaborazione e la condivisione fossero la chiave per il successo e il progresso del settore. La sua attività instancabile si estendeva anche alla catena alberghiera di cui faceva parte, dove ha sempre profuso il suo impegno con grande professionalità. La sua scomparsa lascia un grande vuoto , non solo a livello professionale ma anche umano. Ci mancheranno la sua passione, la sua determinazione e la sua integrità. L’eredità che ci lascia è un modello di impegno associativo che ci impegneremo a portare avanti. Ciao Gianluca, questa nave e questo equipaggio non ti dimenticheranno mai”.

Anche Laura Gazzolo, titolare dell’Ac Hotel e coordinatrice ligure di Confindustria Turismo ha affidato a Facebook il suo ricordo di Gianluca Faziola: “Ci sono persone con cui si fa conoscenza scontrandosi continuamente, così è stato tra di noi, all’inizio era così, tu eri sempre l’altro punto di vista, non ci siamo fatti sconti ma è stato bello così, ci siamo conosciuti e stimati, ce le siamo dette ma poi, abbiamo cominciato a sederci a fianco alle riunioni sulla nostra amata “tassa di soggiorno”. Lentamente a quel tavolo e ad altri eravamo una cosa sola. Quando ti infiammavi cercavo di tenerti tranquillo e tu facevi lo stesso con me. Grazie per tutto ciò ma grazie anche per come hai affrontato tutto, le tue parole, le tue scelte, la tua aria da eterno Dandy rimane con me. Un pensiero alla tua meravigliosa famiglia”.