Morta Gabriella Andraghetti, fondatrice e presidente del Banco Alimentare della Liguria

Chiavari. “Non alla pietra tocca fissare il suo posto, ma al Maestro dell’Opera che l’ha scelta” (Paul Claudel, Annuncio a Maria): nel 2005 Gabriella Andraghetti “Lella” aveva scelto queste parole per il giorno della posa della prima pietra della costruzione del magazzino di Genova del Banco Alimentare della Liguria. Alla sua realizzazione avevano contribuito donatori pubblici e privati, grazie alla stima e alla fiducia ottenute in anni di lavoro e dedizione.

I funerali di Gabriella Andraghetti saranno domani, martedì 1 luglio, alle 10.30 nella chiesa dei Frati di Chiavari in viale Tappani 20. Oggi alle 19.10 il rosario.

Una storia iniziata nel 1996, anno di fondazione del Banco Alimentare della Liguria, da Gabriella Andraghetti a supporto di tante strutture caritative operanti sul territorio per il sostegno alimentare alle persone più povere e fragili.

“Proprio oggi queste parole da lei scelte tornano alla nostra mente a sottolineare il significato del suo impegno gratuito e continuativo di questi trent’anni – scrivono dal Banco Alimentare – chi l’ha conosciuta sa che con il suo carattere a volte un po’ schivo si impegnava con tutta se stessa in quello che faceva con l’attenzione a tutte le persone, senza aspettarsi o attendere un tornaconto o un ringraziamento: ogni particolare è importante affinché “il bene sia fatto bene” nella consapevolezza che “è difficile fare il bene senza volersi bene” (Papa Francesco, Discorso del Santo Padre Francesco ai membri della Federazione europea dei banchi alimentari, 18 maggio 2019)”.

“Il suo “sì” alla richiesta di amici di avviare quest’opera anche in Liguria è stata la risposta fiduciosa a Qualcuno che Lella ha incontrato e sempre riconosciuto e vissuto nella Chiesa e nel carisma di don Luigi Giussani – prosegue la nota di cordoglio – la storia vissuta con Lella in questi trent’anni nella ricerca di far diventare concreto il motto del Banco Alimentare “condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è piena certo di fatiche ma anche ricca di tanti incontri e fatti accaduti. I tanti momenti di difficoltà si sono sempre rivelati come occasioni inattese di aiuto e crescita per il Banco Alimentare… e più volte Lella ha chiamato tutto questo “Provvidenza””.

Il ricordo dell’assessora comunale al Welfare Cristina Lodi

“Sono rimasta profondamente addolorata nell’apprendere della prematura scomparsa di Gabriella Andraghetti, la fondatrice del Banco alimentare della Liguria. Gabriella è stata un esempio straordinario di solidarietà, caparbietà e dedizione al lavoro e ad una causa quanto più nobile ci possa essere. “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” è stato sin dalla sua fondazione il motto del Banco alimentare, un motto che in questi anni si è trasformato in azioni concrete che hanno potuto raggiungere le persone più fragili, aiutandole in quei momenti di difficoltà che la crisi socioeconomica ha creato e che grazie all’operato di Gabriella Andraghetti e del Banco alimentare si è trasformato in un aiuto reale. Gabriella lascia un vuoto enorme, ma l’augurio è che la sua vita continui ad essere d’esempio, ispirando le azioni di tante persone. A nome mio e dei miei colleghi e colleghe dell’amministrazione, mi unisco al cordoglio per la sua morte ed esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari a tutti coloro che da oltre trent’anni le sono stati vicini nell’impegno quotidiano per la difesa e la tutela delle fasce più deboli”.

Lo afferma l’assessora al Welfare Cristina Lodi, commentando la scomparsa, avvenuta ieri, di Gabriella Andraghetti, fondatrice del Banco alimentare della Liguria.