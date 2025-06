Moneglia, riaprono le prime gallerie: da mezzanotte ripristinata la viabilità

Moneglia. Le gallerie Lemeglio, in direzione Deiva Marina, e La Secca e Vallegrande, verso Sestri Levante, riapriranno al transito dalla mezzanotte di oggi. Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone, durante un sopralluogo a Moneglia. Presenti anche i sindaci di Moneglia, Claudio Magro, e Sestri Levante, Francesco Solinas.

La riapertura è stata resa possibile dai primi interventi di messa in sicurezza, finanziati dalla Regione Liguria con un totale di 1,4 milioni di euro. Le gallerie erano state chiuse rispettivamente il 27 marzo (verso Sestri Levante) e il 10 aprile (verso Deiva Marina).

Giampedrone ha sottolineato l’importanza del collegamento per residenti e turisti, evidenziando il supporto economico regionale per i primi interventi urgenti. In autunno è prevista una seconda fase di lavori, sempre con fondi regionali. È stato inoltre attivato un ingresso emergenziale sull’autostrada A12 da Moneglia, in località Tessi, riservato ai mezzi di soccorso sanitario.

Il sindaco Magro ha espresso soddisfazione per la rapida conclusione della prima fase dei lavori, confermando che l’ordinanza di riapertura sarà firmata nel pomeriggio. Anche sul lato di Sestri Levante, la riapertura della prima galleria, la ‘Asseau’, è attesa per l’inizio della prossima settimana.