Mojotic compie 20 anni, estate 2025 con Public Image Ltd, DIIV e silent disco

Liguria. Il Mojotic Festival compie 20 anni e li festeggia con due concerti di livello, Public Image Ltd e DIIV, e il ritorno di Shhh! l’originale silent disco.

Gli appuntamenti dell’estate 2025 sottolineando la volontà di espandere il raggio d’azione di Mojotic partendo da Sestri Levante, storica location del festival, arrivano fino al capoluogo ligure in collaborazione con realtà locali nell’ambito della più ampia rassegna EstateSpettacolo promossa da Porto Antico.

I DIIV saranno live il 18 agosto al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante, mentre il 21 luglio i Public Image Ltd saliranno sul palco dell’Arena del Mare del Porto Antico di Genova nell’unica data del Nord Ovest Italia; la stessa sera sul palco del Mojotic salirà Kyoto, progetto che fonde industrial, postpunk, elettronica scura e cinematica con spoken music e testi cantautorali. Il live si concluderà con un dj set in vinile del collettivo punk is dad.

Venerdì 8 agosto, nella suggestiva cornice della Baia del Silenzio di Sestri Levante, il tradizionale appuntamento con la silent disco “Shhh! La Silent disco in Baia del Silenzio”.

“Con i PiL, una delle band più iconiche degli ultimi 50 anni – dice Luca Pietronave, direttore artistico di Mojotic Festival – e la presenza live energica e immersiva dei DIIV il Mojotic vuole confermarsi tra i più originali e interessanti festival in Italia. I nostri primi 10 anni sono stati festeggiati nel 2015 a Sestri Levante con artisti incredibili, dai Tame Impala a St. Vincent, da Mark Lanegan ai Deus. Con questo nuovo traguardo, vogliamo riportare il Mojotic Festival ai livelli raggiunti prima della pandemia, costruire un cartellone da urlo e stimolare la collaborazione con le più importanti realtà locali”.

Public Image Ltd

Le date del tour nel 2025 dei PiL arrivano dopo che Lydon si era arreso all’idea che la band intraprendesse nuovi tour. Il suo amico e manager di sempre, John Rambo Stevens, è mancato improvvisamente dopo l’ultimo tour dei PiL, nel dicembre 2023, poco dopo la morte della moglie di Lydon, Nora, avvenuta nell’aprile 2023. Lydon ha pensato che quella potesse essere la fine della sua attività dal vivo. Tuttavia, è stato sopraffatto dall’amore e dal sostegno dei fan quando ha intrapreso un tour di spoken word nel Regno Unito nella scorsa primavera.

Lydon ha dichiarato: “Ho pensato che potesse essere la fine. Dopo aver perso Nora e Rambo, non riuscivo a vedere una via d’uscita. Mi ero già impegnato per il tour di spoken word, questa primavera, e non ho mai deluso nessuno – mantengo sempre la parola data – quindi dovevo fare quelle date”. “Il fatto è che la gente è stata così entusiasta e mi ha chiesto di portare di nuovo in tour i PiL. Con così tante persone che me lo chiedevano e con la band che significava così tanto per loro, non potevo rimanere sul mio divano e non andare in tour, per quanto fosse una tentazione”.Dopo essere stato il frontman dei Sex Pistols, John Lydon ha formato i Public Image Ltd (PiL), band seminale del post-punk. Ampiamente considerati come uno dei gruppi più innovativi di tutti i tempi, la loro musica e la loro visione gli sono valsi 5 singoli nella Top 20 britannica e 5 album nella Top 20 britannica.

Con una formazione mutevole e un sound unico – che fonde rock, dance, folk, pop e dub – Lydon ha guidato la band dall’album di debutto “First Issue” del 1978 fino a “That What Is Not” del 1992, prima di una pausa di 17 anni.

Lydon ha riattivato i PiL nel 2009 partecipando a tanti tour e pubblicando tre album acclamati dalla critica, “This is PiL” (2012), “What The World Needs Now…” (2015) e “End of World” (2023).

DIIV

Nell’ultimo decennio, i DIIV si sono affermati come una delle band più affascinanti della musica rock contemporanea, esplorando nuovi territori sonori e spingendo avanti il loro inimitabile stile nel fare musica, che ha continuato ad attrarre un pubblico sempre più vasto in tutto il mondo. La loro combinazione di bellezza e rumore arriva quasi al punto di avvicinarsi a un lussureggiante oblio, il cui risultato è un suono incandescente, che si ispira a capisaldi del dream-pop come My Bloody Valentine, Slowdive e Smashing Pumpkins. In un momento storico in cui sembra sempre più difficile farsi spazio e avere tratti distintivi all’interno della musica popolare, il suono e il tenore emotivo dei DIIV è sempre stato inconfondibile in ogni loro capitolo discografico.

KYOTO

Kyoto nasce nel 2020 come progetto solista della cantautrice, batterista e performer Roberta Russo, e si evolve nel 2023 con l’ingresso del producer Salvatore Ronzulli (Truemantic), che affianca Roberta nella produzione musicale e nei live.

Il progetto fonde industrial, postpunk, elettronica scura e cinematica con spoken music e testi cantautorali, dando vita a un’esperienza sonora frenetica, viscerale e dissacrante.

Con oltre 200 concerti all’attivo, Kyoto si esibisce in alcuni dei festival più importanti in Italia e all’estero: Eurosonic, Sziget, Medimex, Jazz:Re:Found, Hitweek (Miami), Mondo.NYC, Cinzella, Ypsigrock, Telavivi Fest (Copenaghen), Termoli Jazz e molti altri.

Ha aperto i live di artisti come Massive Attack, Public Image Ltd, Trentemøller, Fast Animals and Slow Kids, Coma Cose, Pierpaolo Capovilla e Chalk.

A giugno 2025 è partito il nuovo tour con formazione allargata: oltre Roberta alla voce, synth, batteria elettronica e timpano, con Truemantic ai synth, si aggiungono Michele Ciccimarra alla batteria e Corrado Ciervo al violino.

21/07 – Pil, opening act Kyoto/afterparty punk is dad (vinyl dj set) – Arena del Mare Porto Antico – Genova (prevendite su Ticketone e Dice)

08/08 – Shhh! La Silent Disco – Baia del Silenzio, Sestri Levante (prevendite su Dice)

18/08 – DIIV – Teatro Arena Conchiglia – Sestri Levante (prevendite su Ticketone e Dice)

20 anni di Mojotic

Mojotic nasce nel 2005 a Sestri Levante. Dopo aver curato la programmazione di musica live in vari locali della provincia genovese, diventa nel 2008 Associazione Culturale Mojotic e nell’estate del 2009 si concentra sull’organizzazione e produzione di un festival estivo. Dopo 9 anni, la crescente fama, la ricercata qualità della proposta artistica, la bellezza del territorio che lo ospita e lo spirito intimo degli spazi hanno consacrato il festival tra i più importanti nel panorama indipendente italiano e non solo.

Mojotic s’impegna da sempre a reinventare e rilanciare strutture e aree già esistenti che permettono di supportare la crescita e lo sviluppo del progetto. In vent’anni, i volontari dell’associazione hanno organizzato oltre 150 eventi in sedici spazi diversi tra cui club, teatri, baie, spiagge, conventi, parchi, bocciofile, circoli, piazze, cortili e balconi.

L’Associazione Culturale Mojotic è mossa dell’appassionato spirito volontario di un ampio gruppo composto da esseri umani tra i 18 e i 44 anni, tutti originari del territorio.

Mojotic, dal 2009, primo in Italia, promuove con successo un evento di Silent Disco capace di attirare attenzione e pubblico da tutta Italia diventando un modello nazionale. Questo evento, unico nel suo genere, unisce intrattenimento e musica dal vivo sensibilizzando il pubblico sui problemi legati all’inquinamento acustico.