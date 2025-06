Miss Italia 2024 in visita a Sestri Levante: il pesto e la visita agli olivicoltori sestresi

Sestri Levante. Questa mattina, accompagnata dai rappresentanti dell’Associazione Culturale O Leudo, ha fatto tappa a Sestri Levante Ofelia Passaponti alias Miss Italia 2024.

“Grazie per l’accoglienza in questa città bellissima – ha detto Miss Italia dopo essere stata accolta in municipio dal Sindaco Francesco Solinas – Ieri sera ho potuto godere di uno splendido tramonto sul mare senza eguali. In Liguria c’ero stata una volta e questo è stato davvero un gran bel ritorno”.

Tra le varie attività in città, Miss Italia si è cimentata con il pesto al mortaio al ristorante La Sciamadda dei Vinaccieri e ha visitato la Cooperativa degli Olivicoltori Sestresi. “Grazie a Ofelia per la gradita visita – commenta il Sindaco Solinas – è stato un incontro piacevole con una ragazza solare, piena di entusiasmo, gentile e semplice. Ringrazio l’Associazione O Leudo per aver organizzato l’iniziativa che ancora una volta pone Sestri Levante a una dimensione di livello nazionale”.