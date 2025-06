Migranti, Sant’Egidio organizza la veglia in ricordo dei morti in viaggio verso l’Europa

Genova. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la Comunità di Sant’Egidio organizza la veglia “Morire di Speranza”, venerdì 20 giugno alle ore 18 nella basilica della SS. Annunziata del Vastato a Genova.

Durante la celebrazione verranno ricordate le oltre 70mila persone morte dal 1990 a oggi nel mare Mediterraneo o nelle rotte via terra dell’immigrazione verso l’Europa.

Negli ultimi cinque anni, tra coloro che sono morti e dispersi, oltre il 38% sono donne e bambini.

Negli ultimi due anni, in particolare, nonostante gli sbarchi siano diminuiti le morti sono percentualmente cresciute in relazione al numero degli arrivi. Una tragedia dai costi umani elevatissimi che deve scuotere la coscienza dell’Europa e spingerla a ripristinare missioni di salvataggio in mare e aprire vie legali e sicure, sul modello dei corridoi umanitari.

Durante la veglia, che sarà presieduta da don Maurizio Scala, alla presenza dei membri della Comunità e di cittadini ed autorità, verranno ricordati alcuni nomi di chi è scomparso e accese candele in loro memoria.

Parteciperanno numerosi immigrati di diversa origine, alcuni dei quali venuti in Italia con i corridoi umanitari, i profughi ucraini accolti da Sant’Egidio e gli studenti delle scuole di lingua e cultura italiana della Comunità.

Nel giorno della celebrazione sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Galata Museo del Mare, che quest’anno, insieme al Museo Egizio di Torino, ha aderito all’iniziativa “Io Sono il Benvenuto” per la Giornata Mondiale del Rifugiato.