Migranti, dopo oltre 1000 chilometri di navigazione è attraccata a Savona la Ocean Viking con 73 persone salvate in mare

Genova. E’ attraccata nel porto di Savona assegnatole dalle autorità italiane la nave Ocean Viking con a bordo 73 migranti quasi tutti originari del Bangladesh soccorsi dall’organizzazione Sos Méditerranée nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo meridionale, tra cui sei minori non accompagnati.

A salire per primi a bordo per verificare le condizioni di salute dei migranti saranno i medici della sanità marittima e dell’Asl visto che sono stati segnalati alcuni casi di scabbia. La Croce rossa ha allestito un punto di accoglienza nel terminal crociere della città insieme alle altre autorità coinvolte.

Una cinquantina di migranti adulti saranno trasferiti via bus in varie strutture d’accoglienza tra Genova e La Spezia. Un’altra decina dovrebbe essere destinata alla provincia di Savona. Per i migranti minori è previsto l’accompagnamento a un centro dedicato attraverso un pulmino con due educatori.

“Savona è un porto assegnato a oltre 1.100 km dal punto del salvataggio – denuncia Sos Méditerranée -. Un viaggio così lungo non è solo illogico. È disumano. A bordo ci sono persone stremate, che hanno bisogno urgente di cure, protezione e riposo. Un porto lontano è un soccorso negato: i porti assegnati devono essere più vicini, per permettere alle navi di soccorso umanitario di ritornare nelle aree a rischio il più rapidamente possibile. Per chi è stato salvato in mare, e per chi ancora sta rischiando la propria vita e deve essere soccorso con tempestività”.