Michele Colnaghi trionfa nel Centro Ovest: “Andiamo avanti con le nostre battaglie, più sereni”

Genova. Restituire risorse e potere ai municipi, dialogo stretto sui temi più “caldi” del territorio e affrontare con determinazione nodi cruciali, primo tra tutti lo spostamento dei depositi chimici. Michele Colnaghi è stato riconfermato per il secondo mandato alla guida del Municipio Centro Ovest alle recenti elezioni comunali, e con la neo sindaca Silvia Salis, con cui ha corso nella tornata elettorale, è pronto a collaborare partendo proprio da uno dei cavalli di battaglia della campagna: cancellare la riforma dei municipi voluta dall’ex sindaco Marco Bucci.

“Quando ci siamo incontrati per la prima volta e mi ha chiesto quali fossero le prime problematiche le ho parlato del depotenziamento dei Municipi – spiega Colnaghi – lavorare in queste condizioni è veramente faticoso sia a livello di personale che di risorse finanziarie. Io ho ricordato diverse volte che abbiamo 4 milioni e mezzo di lavori arretrati e infiltrazioni in otto delle scuole del territorio, quindi penso che il punto di partenza sia quello, ripotenziare i municipi in modo che possano essere realmente incisivi”.

Michele Colnaghi, è di nuovo presidente del Centro Ovest dopo avere ottenuto il 58,49% delle preferenze contro Davide Rossi (37,56) della Lega. Come ha vissuto questa vittoria?

Sono stato rinnovato presidente dai miei concittadini, quindi sono felicissimo e penso che sia un punto di ripartenza per continuare a portare avanti le battaglie che abbiamo vissuto in questi anni, sicuramente in modo più sereno, perché la giunta sarà di un colore politico credo più collaborativo, anzi senza dubbio più collaborativo, quindi andiamo avanti da qui.

Salis ha scelto di partecipare al Che Festival di Music for Peace per la sua prima uscita ufficiale da sindaca.

È stato un piacere partire da lì, perché Music for Peace io lo considero casa, è un posto dove si svolgono proprio le attività che ho messo al centro del mio mandato. La prima volta che è venuta a Sampierdarena l’ho portata proprio qui e al Comitato Solidale Firpo, per fare un giro e a conoscere un po’ di realtà. Trovo particolarmente simbolica la decisione di partire dal Che Festival.

Sul tema dei depositi chimici lei si è sempre espresso in maniera molto netta.

Assolutamente, e la battaglia continuerà. Come è noto è pendente un ricorso al Consiglio di Stato e stiamo aspettando il parere del perito nominato, ma a prescindere da questo non ci fermeremo perché oltre alle motivazioni che hanno portato all’accoglimento da parte dei giudici del nostro primo ricorso, che abbiamo vinto, abbiamo moltissime altre osservazioni fatte e sappiamo indicare questo come un progetto folle. Noi saremo sempre qui a dire no.