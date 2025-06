Genova. Giugno inizia all’insegna del bel tempo in Liguria, pur con qualche nuvola a velare il cielo.

Per l’intera giornata di domenica 1 giugno, infatti, sulla nostra regione transiteranno di velature cui potrà essere associata della nuvolosità più bassa lungo la fascia costiera, specie a inizio e fine giornata.

Dalle ore centrali del giorno formazione di nuvolosità cumuliforme sui rilievi, nel corso del pomeriggio non si esclude qualche piovasco o breve rovescio associato sulle Alpi Liguri. I venti sono deboli dai quadranti meridionali, rinforzi pomeridiani sui versanti padani.

Le temperature minime sono stazionarie o in lieve aumento sulla costa, in aumento nelle zone interne. Massime stabili o in leggero calo ovunque.