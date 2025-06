Liguria. Il meteo sulla Liguria sarà interessato da qualche variazione per l’influsso di un abbassamento di pressione sul Nord Est: secondo le previsioni del centro meteo Limet sono attese precipitazioni sparse sui settori orientali della nostra regione nella giornata di oggi, lunedì 16 giugno, accompagnate anche da qualche colpo di tuono.

Il meteo di oggi, lunedì 16 giugno, a Genova e in Liguria

Mattinata con nuvolosità sporadica sotto costa e addensamenti localmente più diffusi nelle aree interne. Nel corso delle ore centrali inizieranno a svilupparsi i primi temporali sulla dorsale Appenninica della Val d’Aveto e Trebbia, in rapida estensione alle restanti vallate dell’entroterra di Levante, con rovesci localmente intensi e possibili grandinate di piccole dimensioni.

Cieli parzialmente nuvolosi a Ponente con ampie schiarite sui settori costieri e un temporale possibile sulle Alpi Liguri/Marittime, in sconfinamento parziale sulle coste Imperiesi. Tra tardo pomeriggio e prima serata pare possibile un coinvolgimento del tratto costiero compreso tra il Tigullio orientale e il Genovesato orientale, con veloci rovesci e qualche colpo di tuono, in esaurimento serale. Più asciutto sul medio-Ponente con scarse possibilità di pioggia.

Venti a regime di brezza, dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali tra tarda mattinata e tardo pomeriggio. Possibili raffiche da Nord in nottata sul settore centrale. Mare poco mosso o quasi calmo sotto costa a Ponente, mosso a Levante e al largo.

Temperature in lieve diminuzione, specialmente nelle zone interessate dai temporali: saranno comprese sulla costa tra 19 e 32 gradi, nell’interno tra 10 e 32.

Il meteo di domani, martedì 17 giugno, in Liguria

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Qualche addensamento sarà possibile nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, nelle aree dell’entroterra, con veloci ed isolati rovesci possibili sul comparto delle Alpi Liguri, in esaurimento serale.

Minime stazionarie o in lieve aumento sui versanti marittimi . Massime in generale aumento su tutti i settori.

Il meteo per mercoledì 18 giugno a Genova e in Liguria

Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche addensamento possibile sul comparto delle Alpi liguri nel pomeriggio. Velature in transito nel corso del pomeriggio sui settori centro-orientali. ventilazione debole o moderata dai quadranti settentrionali al mattino e dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Mari poco mossi o quasi calmi sotto costa. Temperature stazionarie o in lieve aumento, specialmente sui versanti marittimi.