Meteo Liguria, infuria l’alta pressione africana: le temperature sfiorano i 30 gradi

Genova. L’alta pressione africana non molla la presa sulla Liguria, dove il clima resta caldo e soleggiato, pur con qualche addensamento, senza particolari fenomeni.

Sabato mattina cielo sereno, ma lattiginoso-biancastro per la presenza di polvere desertica in sospensione. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne: non si esclude qualche sporadico rovescio sulle testate di Val Trebbia e Aveto e sulle Alpi Liguri. Fenomeni in generale attenuazione in serata, quando il cielo tornerà sereno ovunque.

Le temperature sono in ulteriore aumento, con sensazione di afa specie lungo le coste: