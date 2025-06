Liguria. Lieve peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria, peggioramento che sarà invece più evidente sull’arco alpino. Secondo il centro meteo Limet avremo nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite e qualche piovasco occasionale sui settori occidentali.

Il meteo di oggi, lunedì 2 giugno, a Genova e in Liguria

Locali piovaschi nelle prime ore del mattino tra Savonese e Genovesato occidentale. Cieli parzialmente nuvolosi a Levante con ampie schiarite sullo Spezzino. Nel corso del pomeriggio nuvolosità bassa in graduale diradamento sui settori centrali e su quelli orientali con schiarite smorzate dal transito di nuvolosità alta stratificata, specialmente nelle ore tardo-pomeridiane. Cieli poco nuvolosi su Imperiese costiero e Spezzino in serata, mentre permarrà uno strato di nuvolosità bassa tra Savonese e Genovesato.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali per l’intero periodo con locali rinforzi al largo delle coste Savonesi e del Genovesato. Mari poco mossi o localmente mossi sul Golfo. Temperature minime stazionarie, massime in calo: saranno comprese sulla costa tra 14 e 24 gradi, nell’interno tra 7 e 24.

Il meteo di domani, martedì 3 giugno, in Liguria

Nuvolosità bassa compatta, specialmente in mattinata sui versanti marittimi del Ponente, senza fenomeni associati. Schiarite via a via più ampie verso Levante con cieli poco nuvolosi o velati sullo Spezzino. Nuvolosità in diradamento a partire dalle ore pomeridiane anche sui settori occidentali; transito di velature da Ovest verso est in serata.

Il meteo di mercoledì 4 giugno

Possibile peggioramento sui settori Occidentali con precipitazioni a carattere di rovescio. Più asciutto a Levante con copertura nuvolosa irregolare e locali schiarite. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Mari molto mossi. Temperature stazionarie.