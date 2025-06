Giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio regionale per l’intero periodo, ad eccezione delle vette confinali delle Alpi Liguri e allo spartiacque Appenninico della Val d’Aveto, ove, nelle ore pomeridiane, saranno possibili addensamenti nuvolosi per più innocui.Venti a regime di brezza. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie o in leggero aumento.