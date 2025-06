Metalmeccanici senza rinnovo del contratto, a Genova ancora sciopero e manifestazione

Genova. A seguito dell’ennesimo rifiuto di Federmeccanica e Assistal di riaprire il tavolo di confronto per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori metalmeccanici, Fim Fiom e Uilm proclamano 8 ore di sciopero per venerdì 20 giugno 2025.

In Liguria l’appuntamento, come di consueto, è a Genova Cornigliano per una manifestazione regionale con concentramento alle ore 9.00 presso i Giardini Melis. Da lì si formerà probabilmente un corteo verso il centro città.

“Le richieste sono chiare – spiegano le segreterie regionali di Fim, Fiom e Uilm – rinnovo del contratto nazionale, aumento dei salari, riduzione dell’orario di lavoro, maggiori diritti, più sicurezza e dignità sul lavoro. Dopo mesi di attesa e promesse disattese, il mondo metalmeccanico dice basta: sciopera e conquista il tuo contratto non è solo uno slogan, è il grido di chi ogni giorno tiene in piedi uno dei settori chiave dell’industria italiana”.

Negli scorsi mesi erano state già numerose le mobilitazioni dei metalmeccanici per accendere i riflettori sul mancato rinnovo del contratto nazionale, una vertenza mai così aspra negli ultimi decenni. I lavoratori lamentano un continuo calo del potere d’acquisto, con un costo della vita aumentato del 17% e una rivalutazione dei loro salari ferma al 4%.