Mercato immobiliare, Genova in ripresa negli ultimi cinque anni e i prezzi salgono ancora

Genova. Il mercato immobiliare residenziale della città metropolitana di Genova, nell’ultimo quinquennio, ha mostrato i segnali di una ripresa in crescita del numero di compravendite concluse su base annua, ad eccezione del 2020. Incremento del mercato che è stato accompagnato, negli ultimi anni, da una modesta crescita delle quotazioni immobiliari su tutto il territorio cittadino. È quanto emerge dai dati del Terzo osservatorio sull’abitare realizzato da Scenari Immobiliari e Abitare Co., presentato oggi durante il quarto Forum dell’Abitare.

Il numero di transazioni nel 2024 nell’intera città metropolitana ha raggiunto quota 13.060 unità, con una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di 2,1 punti percentuali. Nelle realtà esterne al capoluogo si è osservato un andamento opposto a quanto rilevato in tutta la città metropolitana, con una contrazione dello 0,6% su base annua.

Su scala metropolitana l’intensità delle compravendite in relazione allo stock esistente ha superato il valore della media nazionale, con 2,34 transazioni ogni cento unità immobiliari presenti sul territorio. Nelle realtà urbane esterne al capoluogo, che hanno concentrato circa il 33% del mercato dell’intera città metropolitana, l’intensità è apparsa sensibilmente inferiore, con 1,87 compravendite ogni 100 unità immobiliari esistenti.

Il mercato delle abitazioni nel comune di Genova nel corso degli ultimi cinque anni ha contato un numero di compravendite e un ammontare del fatturato complessivamente superiori alla media dell’ultimo decennio. Fra il 2008 e metà del decennio successivo il comune di Genova si è caratterizzato per un andamento negativo delle quotazioni immobiliari, con effetti tuttora visibili in alcuni ambiti urbani.

A partire dal 2016 le zone centrali hanno mostrato i primi incrementi di canoni di locazione e prezzi di vendita, che negli ultimi dodici mesi sono rimasti dell’1,2% inferiori rispetto a quanto rilevato nel 2008. Le quotazioni immobiliari delle zone semicentrali hanno mostrato i primi incrementi di valore a partire dall’anno successivo, con prezzi medi cresciuti di 5,2 punti percentuali nell’ultimo anno. L’andamento delle quotazioni immobiliari nelle aree periferiche ha iniziato a mostrare segnali di ripresa nel corso del 2024, con prezzi saliti del 3,6% e canoni aumentati del 6,3%.

Le stime per l’anno in corso indicano un incremento degli scambi a quota 8.620 abitazioni, a fronte di un incremento dell’offerta presente sul mercato di circa il 2,1%, arrivando ad un valore dell’assorbimento intorno all’89%.

I prezzi medi di vendita rilevati a Genova nel 2024 sono pari a 4.200 euro al metro quadrato nelle zone centrali, 4.050 euro al metro quadrato nelle zone semicentrali e 2.280 euro al metro quadrato nelle zone periferiche. I canoni medi raggiungono 170 euro metro quadrato anno nelle zone centrali, 155 euro metro quadrato anno nel semicentro e 85 euro metro quadrato anno nella periferia cittadina.

Le previsioni per il 2025 restituiscono variazioni dei prezzi medi che si attesteranno per le zone centrali a circa 4.400 euro al metro quadrato, per le zone semicentrali a 4.150 euro al metro quadrato e per le zone periferiche a 2.300 euro al metro quadrato. Per quanto riguarda le previsioni per i canoni medi di locazione, i valori nelle zone centrali toccheranno 175 euro metro quadrato anno, 160 euro metro quadrato anno nel semicentro e 90 euro metro quadrato anno in periferia.