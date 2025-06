Mense scolastiche, Mascia (Forza Italia): “Garantire la continuità di pagamento ai lavoratori”

Genova. Un ordine del giorno straordinario è stato presentato oggi alla conferenza dei capigruppo in Comune di Genova dall’ex assessore al Lavoro e alle relazioni sindacali Mario Mascia, primo degli eletti di Forza Italia alle ultime elezioni, per impegnare la sindaca Salis e la sua giunta a garantire la salvaguardia della ciclicità, della continuità e della remunerazione del servizio di ristorazione scolastica nei periodi di sospensione involontaria e imprevedibile.

L’ordine del giorno, che con l’accordo unanime dei capigruppo di maggioranza e minoranza potrà essere votato e approvato in sala rossa già in apertura della seduta odierna alle 16, mira a fare audire subito in conferenza dei capigruppo e poi nelle successive commissioni consiliari i lavoratori e le organizzazioni sindacali del comparto per risolvere una volta per tutte l’annoso problema del puntuale pagamento degli stipendi in tutti i casi in cui vi sia uno stop involontario o imprevedibile del servizio di ristorazione scolastica dovuto alle pause estive di interruzione dell’attività didattica, ad allerte meteo, scioperi e scrutini elettorali.

“In tutte queste evenienze – spiega Mascia – il rischio è infatti che siano i dipendenti a dover fare un uso improprio del loro monte ferie e permessi, erodendolo, pur di assicurarsi un modesto introito economico volto a coprire i periodi in cui viceversa non percepiscono la retribuzione perché le mense non sono operative. La sempre più ritardata ripresa delle attività scolastiche dopo l’estate, in particolare, provoca uno slittamento sempre più marcato della riattivazione del servizio di ristorazione scolastica e quindi non assicura ai lavoratori la percezione del primo stipendio se non dal mese di novembre” .

“Questa iniziativa mira a consolidare il percorso impostato e portato avanti fianco a fianco con lavoratori e sindacati nel corso del mio mandato assessorile – continua Mascia -. L’appalto della ristorazione scolastica del Comune di Genova, suddiviso in sette lotti, è stato affidato alle società aggiudicatarie a partire dal 1° gennaio 2024 e coinvolge più di 1.200 dipendenti, in massima parte donne con figli a carico. Nel corso degli incontri tenuti presso il mio ufficio abbiamo convenuto una sorta di road map che prevede l’esatta ridefinizione del perimetro delle sospensioni al di fuori del calendario scolastico onde salvaguardare il principio di ciclicità, continuità e remunerazione del servizio di ristorazione scolastica da settembre a giugno nel quadro del contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo, così come, rispetto alle allerte meteo, il ricorso delle aziende allo strumento del welfare, da finalizzare mediante la firma di un protocollo ad hoc, grazie a un dialogo da proseguire al tavolo della Prefettura, e per scioperi e scrutini elettorali l’inserimento nell’ambito dello standard dei prossimi bandi di gara di clausole che prescrivano di preventivare i surplus di costo della manodopera ai fini della partecipazione al bando di gara”.

“Prima di tutto però va assicurata l’erogazione degli stipendi ai lavoratori a partire dal mese di settembre – conclude il consigliere di Forza Italia -. In vista dell’imminente inizio delle vacanze estive si rende necessario apprestare la tempestiva ripresa dell’attività didattica e del servizio di ristorazione scolastica, perché non può certo perpetuarsi un modo di procedere che finisce per porre sulle spalle di chi lavora le contromisure improprie necessarie a garantirgli la giusta e puntuale ricompensa del tempo e delle energie messe a disposizione del datore di lavoro e del di lui interesse. Ci aspettiamo che quest’anno, grazie al lavoro già intrapreso in questi ultimi due anni, le lavoratrici e i lavoratori rivedano lo stipendio ben prima di novembre come è ormai purtroppo consuetudine”.