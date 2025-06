Mele, Comune e Regione investono 150mila euro per la nascita di un polo sociosanitario

Genova. Nell’ambito del Fondo Strategico Regionale, la giunta della Regione Liguria ha approvato il finanziamento per la realizzazione di un nuovo polo Socio-sanitario nel Comune di Mele, un intervento che si inserisce tra le azioni per il rafforzamento della sanità territoriale e della presa in carico delle persone più fragili.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 150mila euro, di cui 100mila finanziati dalla Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico Regionale (a valere sull’annualità 2026) e 50mila euro di cofinanziamento del Comune di Mele.

Il nuovo polo sarà un presidio integrato di prossimità, concepito per offrire servizi socio-sanitari in forma coordinata e accessibile, in particolare a favore di anziani, persone con disabilità e cittadini in condizione di vulnerabilità sociale.

La struttura permetterà di avvicinare le cure e l’assistenza a chi vive in un contesto geografico decentrato come quello del ponente genovese, potenziando la rete dei servizi territoriali e favorendo la domiciliarità.

L’intervento rappresenta un tassello strategico nella costruzione di una sanità di comunità moderna, capillare e inclusiva, in coerenza con gli indirizzi del Piano Socio-Sanitario regionale.

Le attività del nuovo Polo Socio-Sanitario, tra le altre:

– Ambulatorio medico di Medicina generale e Pediatri di libera scelta (ad oggi non presente sul territorio).

Tutti gli ambulatori saranno dotati delle infrastrutture informatiche e dei relativi collegamenti per permettere interventi di Tele Medicina e Tele Consulto. Nel Polo sarà realizzata anche una stanza dedicata al front office per le attività dell’Infermiere di Comunità (dal 2021 è operativa l’infermiera di comunità nel territorio dell’Unione di Comuni STURA, ORBA e LEIRA) e dello Sportello Socio-Sanitario.

Queste attività opereranno in stretta sinergia con le strategie e le attività sociali e sociosanitarie del Distretto Socio Sanitario n. 8, favorendo la continuità ospedale-territorio e lavorando in modo proattivo e favorendo la relazione di aiuto e di educazione sanitaria e terapeutica della popolazione.

Infine, nel Polo sarà realizzato uno spazio dedicato ad attività culturali, di aggregazione e di animazione destinato sia ai giovani sia alle persone anziane.

“Con il nuovo Polo Socio-sanitario di Mele – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – portiamo la sanità pubblica sempre più vicina ai cittadini, in particolare a quelli che hanno maggiori difficoltà a spostarsi. Un nuovo presidio per intercettare i bisogni prima che diventino emergenze, offrendo supporto concreto, in un’ottica di una sempre maggiore integrazione tra ambito sociale e sanitario. È un esempio di buona programmazione e collaborazione istituzionale, che rafforza l’obiettivo di una Liguria più equa e accessibile per tutti”.

“Il nuovo polo socio-sanitario che sorgerà a Mele rappresenta un altro passo concreto per rafforzare i servizi di prossimità a favore delle comunità del ponente genovese, in coerenza con le istanze che arrivano quotidianamente dai cittadini e dagli amministratori locali – dichiara il consigliere delegato Alessio Piana -. Con questo intervento, finanziato grazie al Fondo Strategico Regionale, confermiamo la volontà di investire nella sanità territoriale, portando servizi e cure più vicini a chi vive in contesti collinari e decentrati, in modo da intercettare i bisogni prima che diventino emergenze. È un segnale importante per le famiglie, per gli anziani e per le persone con disabilità, che potranno contare su un presidio moderno, integrato e accessibile, capace di garantire una presa in carico continua, in stretta sinergia con le realtà del territorio. Ringrazio l’assessore Nicolò e l’intera giunta regionale per aver sostenuto questo progetto, che rafforza l’obiettivo comune di una Liguria più vicina alle esigenze di ogni comunità”.