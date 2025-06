Mega rissa in centro a Santa Margherita, denunciati 13 ragazzi: tre i giovani rimasti feriti

Santa Margherita. I Carabinieri della Compagnia di S. Margherita Ligure hanno effettuato un servizio ad alto impatto sul territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al controllo della circolazione stradale.

Sono stati controllati 70 veicoli e identificate 100 persone. Sono state deferite per guida in stato di ebbrezza 5 persone con un tasso alcolemico nettamente superiore ai limiti consentiti per legge. Segnalati 5 giovani, alla locale Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di alcune dosi ad uso personale.

A seguito di attività investigativa denunciati 13 giovani responsabili di una rissa scaturita nel centro di Santa Margherita Ligure, nel corso della quale tre ragazzi hanno riportato lesioni con prognosi di numerosi giorni. Elevate sanzioni amministrative per un valore complessivo di 6.500€ nei confronti del titolare di un esercizio pubblico di Camogli, per somministrazione di bevande alcoliche oltre il limite orario consentito.

I Carabinieri di Arenzano sono intervenuti presso la locale stazione Fs: una ragazza stava tentando di compiere un gesto anticonservativo gettandosi sui binari. La giovane veniva fermata dalle persone presenti in stazione e dai militari intervenuti che riuscivano a farla desistere dal compiere l’insano gesto.

Denunciato, dai Carabinieri di Sestri Levante, per rapina e per violazione del Dacur un italiano 23 enne con precedenti specifici, già sottoposto al divieto di accesso alle aree urbane. Il ragazzo, durante la notte, all’interno di un esercizio commerciale del centro storico, aveva malmenato e rapinato un dipendente del bar asportandogli una collanina d’oro.