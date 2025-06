Maxi rissa in corso Italia, i giovani imputati dovranno risarcire carabinieri e poliziotti

Genova. Dovranno risarcire 7 carabinieri e 2 poliziotti i sei giovani arrestati all’alba del 2 giugno per la maxi rissa in corso Italia . E’ la condizione indispensabile per poter accedere alle misure alternative. I sei erano stati scarcerati senza obblighi nell’udienza che si è tenuta due giorni dopo i fatti. Cinque di loro sono accusati infatti di resistenza e lesioni, uno solo di resistenza.

L’udienza è stata fissata al 30 settembre, in modo che i sei (difesi fra gli altri dagli avvocati Federico Figari, Giusy Morabito, Silvana Bianchi, Matteo Carpi) possano concordare con l’avvocato Paolo Costa (che assiste i carabinieri e i poliziotti) l’entità del risarcimento. Solo in questo modo i 5 accusati anche di lesioni potranno chiedere il patteggiamento. Il giovane accusato della solo resistenza farà invece quasi certamente un’istanza di messa alla prova.

I sei (cinque vivono in Valpolcevera, uno ad Albaro), insieme a molti altri la notte del 2 giugno erano usciti dalla discoteca Sys e, arrivati in strada, per motivi non chiari avevano cominciato una scazzottata con un altro gruppetto.

Ma come mostra il video diventato virale sui social il parapiglia vero e proprio si era scatenato quando i miliari dell’Arma avevano provato a separare i contendenti. In particolare uno di loro, denunciato a piede libero alla Procura dei minori perché compirà 18 anni fra un mese, aveva anche cercato di prendere la pistola d’ordinanza di un carabiniere. Per questo era stato bloccato e altri erano intervenuti in sua difesa colpendo i miliari che avevano dovuto chiedere l’ausilio delle volanti della polizia visto il numero elevato di giovani presenti alla rissa.

Uno dei carabinieri, rimasto isolato a un certo punto aveva anche estratto il taser a scopo deterrente ma non era servito e a quel punto il taser era stato utilizzato.

Nell’udienza di convalida i sei (incensurati) si erano tutti scusati. Le lesioni ai carabinieri e ai poliziotti sono tutte di lieve entità, comprese tra i 5 e i 7 giorni di prognosi.