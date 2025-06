Maxi intossicazione per la Salernitana: la Procura di Genova apre un’inchiesta

Genova. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sull’intossicazione alimentare che ha coinvolto 21 persone tra giocatori e staff della Salernitana dopo la partita di andata dei playout persa contro la Sampdoria a Marassi.

Il ‘colpevole’ sarebbe – in base a quanto accertato prima dalla Digos e poi per competenza dalla Asl3 – il riso alla cantonese, commissionato dalla società al servizio di ristorazione del Novotel, dove la squadra aveva alloggiato, che è stato consumato molte ore dopo la sua preparazione vale a dire al termine del match, subito prima del volo di rientro.

In base a primi riscontri ci sarebbe stato un problema sulla conservazione del cibo non trasferito in contenitori isotermici, che ha consentito la proliferazione dei batteri con la conseguente gastroenterite che ha costretto diversi giocatori a ricorrere alle cure mediche in ospedale a Salerno non appena atterrati.

Al momento il fascicolo aperto in procura è contro ignoti. L’ipotesi di reato è quella di adulterazione di cibo colposa e lesioni colpose. Alcuni campioni della cena non consumati sono stati inviati in laboratorio per le indagini microbiologiche, anche se l’esito non darà indicazioni particolarmente rilevanti perché nel frattempo i batteri si sono moltiplicati. Al momento secondo quanto risulta non sarebbe stata riscontrata presenza di salmonella dalle indagini di laboratorio, ma gli esiti definitivi sono ancora in corso perché occorrono test su altri eventuali batteri presenti nel pasto al sacco che ha provocato i malori.

La Salernitana dopo l’episodio ha chiesto e ottenuto il posticipo del ritorno dei playout, che si terranno domenica 22 giugno alle 20.30.