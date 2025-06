Genova. “Eviterei di etichettare Silvia Salis con una categoria di riformista o non riformista. Silvia Salis è la sindaca di Genova, ha un grande lavoro da fare, sono certo che lo potrà fare”.

Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, arrivato al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo per la seconda giornata, quella conclusiva: “Io sono orgoglioso e contento che lei adesso vesta la fascia tricolore. Certo è però che sì, la vittoria al Comune di Genova è la dimostrazione più evidente che quando ci sono i riformisti si vince, quando non ci sono, pensate a Orlando e alla Regione Liguria, sei mesi fa, si perde“.

Renzi ha quindi ribadito che “se ci siamo noi si vince, se non ci siamo si perde ed è un conto matematico da fare. Genova da questo punto di vista è il laboratorio. Più ci sono esperienze come quelle di Salis, più è facile vincere nel nei territori e a livello nazionale, e naturalmente questo è l’obiettivo al quale insieme al Pd e ad altre forze politiche stiamo lavorando come Italia Viva. Il 5 luglio non a caso faremo l’assemblea nazionale proprio a Genova. Ricordatevi che a Genova tutto è partito nel 2015, quando la sinistra radicale volle fare le scarpe a Lella Paita. Da allora il centrosinistra iniziò a perdere“.

“Quando abbiamo smesso di mettere i veti, abbiamo ricominciato a vincere esattamente come il mese scorso – conclude Renzi – Quindi buon lavoro alla sindaca Salis, sono convinto che farà molto bene e speriamo che il centrosinistra impari da questa lezione. Oggi abbiamo un governo che aumenta la pressione fiscale, aumenta il debito pubblico, mette in difficoltà le imprese e una parte del problema è che manca la sinistra. Se la sinistra finalmente smette di dividersi e prova a lavorare insieme, allora forse c’è un’alternativa credibile”.