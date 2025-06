Martedì 10 giugno il convegno di Federmanager sulla Blue Economy

Genova. Martedì 10 giugno dalle 17.30 alle 19.30, presso il Centro Unificato dell’Esercito di Genova (via San Vincenzo, 68 nero) avrà luogo l’evento In-Formativo Federmanager Liguria dal titolo “Blue Economy, opportunità per la Liguria e per l’Italia”.

«L’economia del mare sta vivendo profondi cambiamenti legati all’introduzione delle tecnologie digitali, dei nuovi sistemi energetici legati alla transizione ecologica carbon-free e a nuove modalità lavorative. Con il primo piano triennale del mare (2023-2025) l’Italia ha messo il punto sulle priorità di una strategia marittima unitaria. In questo evento – afferma il presidente di Federmanager Liguria Luca Barigione – vogliamo contribuire a fornire un quadro dello stato attuale e a definire le imminenti sfide ed opportunità per la Liguria ed il sistema Paese partendo da cantieristica, nautica e porti: i tre pilastri industriali della Blue Economy nella nostra regione”.

L’evento vedrà gli interventi di: Davide Corongiu (Coordinatore nazionale commissione Blue Economy di Federmanager), Luca Barigione (Presidente di Federmanager Liguria), Marco Sanguineri (Direttore Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale), Jacopo Riccardi (Dirigente Settore Blue Economy Regione Liguria – Referente tecnico ZLS Porto e Retroporto di Genova), Santi Casciano (Amministratore Delegato Vado Gateway) ed Egidio Massone (San Giorgio del Porto – Confindustria Genova Sez. Industria e Cantieristica Navale). Si allega locandina dettagliata.