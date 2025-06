Genova. È morto un giorno prima di andare in pensione, mentre tornava a Genova per completare le ultime pratiche: Mario Brambilla, 60 anni, sovrintendente capo della Polizia Scientifica genovese, ha perso la vita in un incidente in moto in Toscana, lasciando sotto choc e addolorati amici e colleghi.

L’incidente è avvenuto domenica nel Comune di Cecina. Brambilla stava percorrendo via Po, a San Pietro in Palazzi, quando è finito fuori strada, precipitando in un fosso. Il suo corpo senza vita è stata trovato solo diverso tempo dopo l’incidente, dopo che un passante lo ha notato e ha chiamato il 112. All’arrivo dei soccorsi per il medico non c’è stato altro da fare che constatare il decesso.

La notizia si è rapidamente diffusa tra i colleghi della questura di Genova: “Mario era nato a Bergamo, ma era parte integrante della nostra comunità genovese, stimato e rispettato da tutti. Uomo riservato, serio, disponibile, con un sorriso sempre pronto per i colleghi – ha detto Roberto Traverso, segretario nazionale del Siap e compagno di corso di Brambilla – Pur prendendo strade diverse, sapevamo entrambi di esserci. E ogni volta che ci si incrociava era un tuffo nel passato, sincero e bellissimo. Ciao Mario, collega e amico. Non ti dimenticheremo“.