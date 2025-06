Marassi, uomo precipita da un muretto nel Bisagno e finisce all’ospedale

Genova. Un uomo di circa quarant’anni è caduto nel greto del Bisagno in tarda mattinata, all’altezza di via Moresco, ed è stato portato all’ospedale San Martino.

È successo poco dopo le 10.30. Sul posto sono intervenuti la Squadra Emergenze con l’automedica del 118, allertata anche la centrale operativa dei vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era ubriaco e si sarebbe sporto dal muretto nei pressi della fermata del bus all’incrocio col ponte Serra, cadendo all’indietro. Per fortuna le sterpaglie hanno attutito l’impatto, scongiurando ferite gravi.

Il personale sanitario, dopo averlo raggiunto nell’alveo del torrente, lo ha posto su una barella spinale e lo ha caricato in ambulanza per il trasporto in ospedale in codice giallo, di media gravità.