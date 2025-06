La manifestazione contro il riarmo e l’economia degli armamenti: “La guerra inizia qui, non possiamo essere complici”

Genova. Oltre duecento persone questa mattina hanno partecipato al presidio organizzato dalle sigle sindacali di base Usb, Si Cobas e Cub in occasione dello sciopero generale per protestare contro le politiche del riarmo e di guerra portate avanti dai governi europei e per chiedere un intervento netto contro il massacro in atto a Gaza da parte dell’esercito israeliano.

Il presidio è iniziato ai varchi portuali di San Benigno, con il conseguente blocco della viabilità verso lo scalo genovese e conseguenti disagi per tutto il traffico cittadino della zona. A metà mattinata, poi, il corteo ha attraversato parte del quartiere di Sampierdarena per poi entrare in area portuale per andare a manifestare sotto la sede della Zim, la compagnia navale di Tel Aviv che si occupa di movimentare gli armamenti europei verso Israele.

“Oggi abbiamo proclamato lo sciopero genere con tutto il sindacalismo di base – è stato ricordato dagli organizzatori durante la mattinata, a cui hanno aderito anche i portuali del Calp, Potere al Popolo e i collettivi studenteschi di Osa e Cambiare Rotta – per non essere complici con il genocidio palestinese, contro l’economia di guerra, contro il dl 1660 che fa di ogni oppositore un criminale. La guerra è già qui, da ui parte il suo buisness, lo sanno bene governo e “opposizioni” che a Strasburgo hanno votato compatti per consentire lo spostamento dei fondi Pnrr all’industria bellica. Noi davanti a questo, di fronte alla guerra, scegliamo di non essere ne complici oggi ne vittime domani. Oggi qui, ancora una volta, scegliamo di essere uniti nella lotta. Con ogni mezzo necessario”.

Nella nota stampa che ha chiamato alla manifestazione, è stata evidenziata una profonda preoccupazione per l’incremento delle spese militari, che nel 2025 toccheranno i 32 miliardi di euro, con un aumento di 4 miliardi in un solo anno, proiettandosi verso i 45 miliardi in linea con gli obiettivi NATO. “Questa tendenza – secondo i sindacati di base – calpesta l’Articolo 11 della Costituzione italiana, che “ripudia la guerra”, e trasforma di fatto lo Stato in una macchina militare a discapito dello stato sociale”.

Ma non solo. Il prossimo 24 giugno inizierà il vertice NATO che dovrebbe decidere sull’aumento ulteriore della spesa militare dei paesi membri: “Se si arrivasse al 5% come vogliono gli Usa – sottolineano gli attivisti – per l’Italia significherebbe spendere ogni anno almeno 100 miliardi in armi, bombe e proiettili. Questo mentre lo stato sociale viene tagliato, mentre gli stipendi restano al palo, mentre la precarietà dei lavoratori viene sistemizzata. Non lo possiamo accettare. La guerra inizia qua”