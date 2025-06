Mangia & Piega, parte da Sestri Levante la prima edizione del raduno motociclistico con aperitivo e pranzo

Sestri Levante. Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: domenica 15 giugno arriverà la prima edizione della Mangia & piega.

Si tratta di un raduno motociclistico che unisce la costa e l’entroterra.

Punto di partenza Sestri Levante, da lì piloti e accompagnatori intraprenderanno un viaggio panoramico e indimenticabile nell’entroterra, attraversando la Valle Sturla, fino a raggiungere Rezzoaglio, Santo Stefano e Rocca d’Aveto.

L’evento è organizzato dal Tigullio Motorclub in collaborazione con il Trial Team Aveto.

“Per tutte le soste ci saranno parcheggi riservati e segnalati” precisano gli organizzatori.

Il programma della giornata, a base di curve e divertimento, è così suddiviso: “Ritrovo e partenza dalle 8 alle 9.30 in corso Colombo a Sestri Levante, mentre la colazione verrà servita a Rezzoaglio (Val d’Aveto) a partire dalle 9.30 fino alle 10.45”.

Non possono certo mancare aperitivo e pranzo: “Aperitivo dalle 11.15 alle 12.15 nel cuore di Santo Stefano, in centro. Per il pranzo ci si sposerà a Rocca d’Aveto alle 13”. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 12 giugno ma la prescrizione è obbligatoria a tigulliomotor@libero.it.



