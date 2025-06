Maltempo, allerta temporali in Liguria: ad Arenzano forte grandinata con chicchi da record

Arenzano. Una forte grandinata con chicchi di oltre 5 centimetri si è abbattuta nel tardo pomeriggio su Arenzano, conseguenza di un esteso sistema temporalesco che ha investito il settore centro-occidentale della Liguria. Sul settore costiero centrale e su tutti i versanti padani è in vigore fino a mezzanotte l’allerta gialla per temporali emessa da Arpal.

Le segnalazioni raccolte dalla rete Limet testimoniano chicchi di notevoli dimensioni. Al momento non sono noti eventuali danni provocati dalla grandinata.

“Confermo la forte grandinata con chicchi di grandezza straordinaria – riferisce a Genova24 il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini -. In giro ci sono evidenti segni della grandinata, soprattutto rami d’albero, fogliame e simili. Al momento non ci risultano criticità”.

Foto dalla rete Nowcasting Limet

Il nubifragio ha provocato disagi anche in autostrada: sulla A10, all’altezza di Vesima, i veicoli sono rimasti fermi in galleria perché la carreggiata era impraticabile. Nella stessa zona sono state segnalate anche raffiche di vento oltre 100 km/h. Centinaia i fulmini caduti anche nei pressi di Genova.

Video dalla rete Nowcasting Limet

Decine gli interventi dei vigili del fuoco nell’area metropolitana di Genova.

Si tratta dello scenario previsto da diverse ore. Un nucleo di aria fredda è sceso sul nord-ovest interessando prima Lombardia e Piemonte per poi scatenarsi in Liguria. In questo contesto sono possibili temporali anche molto intensi, associati a downburst (raffiche di vento verticali che si espandono in tutte le direzioni, potenzialmente distruttive) e grandinate importanti.

Nella notte ci sarà un esaurimento dei fenomeni e la giornata di domenica si preannuncia all’insegna del ritorno del sole.