Lutto nella sanità, è morto a 75 anni il chirurgo plastico genovese Pier Luigi Santi

Genova. Lutto nel mondo della sanità ligure. Si è spento all’età di 75 anni Pier Luigi Santi, già primario di chirurgia plastica dell’ospedale San Martino di Genova e ancora prima all’Ist, di cui il padre Leonardo era stato fondatore e direttore scientifico. Da tempo era malato di tumore.

Il rosario è in programma oggi alle 17.15 nella chiesa di San Siro di Nervi, domani nello stesso luogo il funerale alle 10.00.

Nato a Genova nel 1949, si era laureato in medicina nel 1974. Era entrato nella specialità di chirurgia plastica e ricostruttiva all’Università di Milano e aveva deciso di specializzarsi negli interventi in campo oncologico, post tumori al seno e non solo. Lavorava anche alla clinica Montallegro. Molti lo ricordano come una persona di rara professionalità e disponibilità.

Santi era sposato con Rosagemma Ciliberti, professoressa associata di storia della medicina e bioetica. La figlia Francesca Santi è psichiatra della Asl 4.