Diciassettenne litiga con il padre, arriva la polizia e trova la droga

Genova. Una lita violenta con il padre è culminata con una denuncia per spaccio per un ragazzo di 17 anni.

L’intervento è scattato domenica mattina in via Montevideo, alla Foce, dopo la segnalazione di una lite in appartamento. Le volanti della polizia sono arrivate sul posto e hanno trovato padre e figlio, con il primo che ha spiegato che il secondo, in un accesso d’ira, aveva spaccato una sedia.

Gli agenti sono entrati e nel corso dei controlli hanno chiesto al ragazzo se avesse droga in casa. Il giovane ha consegnato un pezzo di cannabis chiuso in un astuccio, ma durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato, nascosti in camera da letto, altre dosi di cannabis, per un totale di 83 grammi, tre bilancini di precisione, due coltellini, vario materiale da confezionamento e 575 euro in contanti, di cui 400 sigillati con cellophane, scotch e un bigliettino.

Gli agenti hanno anche sequestrato il cellulare del ragazzo per controllarlo, lo hanno portato in questura, denunciato e poi riaffidato al padre.