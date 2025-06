Lite tra fidanzati degenera, dalla finestra vola la PlayStation

Genova. Hanno iniziato a litigare in casa, tra urla e insulti, sino a quando la situazione non è degenerata e della finestra del loro appartamento hanno iniziato a cadere bottiglie e persino una consolle per videogiochi.

È successo a Molassana la notte scorsa, e alla fine i due, entrambi genovesi 37enni, sono stati denunciati.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo una segnalazione relativa a una violenta lite in abitazione, con lancio di oggetti dalla finestra. Una volta arrivati hanno trovato la coppia che discuteva animatamente in strada, entrambi ubriachi.

A poca distanza i resti di bottiglie di vetro e di una PlayStation, finiti anche su una macchina parcheggiata e su uno scooter, entrambi danneggiati. I proprietari dei mezzi sono stati informati e invitati a sporgere querela, mentre la coppia è stata accompagnata in questura.