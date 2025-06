Liguria regione europea dello sport, ecco i vincitori del bando per gli over 60

Genova. Prosegue l’impegno di Regione Liguria nella promozione dell’attività fisica tra gli over 65, grazie all’approvazione dei progetti vincitori del primo bando da 100mila euro interamente dedicato alla terza età. La misura, rivolta agli Enti di Promozione Sportiva del territorio, si inserisce tra le azioni del programma di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport.

“Con questo bando investiamo nello sport come strumento di prevenzione, benessere e socialità – dichiara l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro –. In un anno così significativo per la nostra Regione vogliamo promuovere una vera e propria cultura del movimento a tutte le età, superando le barriere fisiche e psicologiche che ancora ostacolano l’accesso allo sport per molti over 65. Non lasciamo nessuno indietro, ma costruiamo una Liguria più attiva, sana e inclusiva”.

I progetti vincitori sono: “Liguria Attiva: in movimento per la salute ed il benessere” del Centro Nazionale Sportivo Libertas; “Europe Liguria Silver Fit Plus – allenarsi alla longevità” del Centro Sportivo Italiano; “Il piacere del movimento” dell’ENDAS Liguria; “P.R.O. – Partecipa, Riparti, Orienta” dell’UISP Liguria.

I progetti selezionati saranno attivati nei prossimi mesi e, complessivamente, interesseranno tutte le province liguri. Si concretizzeranno nell’offerta completamente gratuita corsi di attività motoria, corsi di ballo, incontri educativi con nutrizionisti e dietologi, oltre a passeggiate guidate all’aria aperta. Tutte le attività hanno l’obiettivo di migliorare la salute psicofisica dei partecipanti, contrastare la sedentarietà e rafforzare il tessuto sociale attraverso momenti di condivisione e relazione, favorendo così un invecchiamento attivo e consapevole.