Liguria Pride, l’adesione di Uil Liguria: “Garantire la ricchezza delle diversità”

Genova. La Uil Liguria aderisce al Liguria Pride che si terrà a Genova sabato 14 giugno 2025 .

“La Uil è impegnata, anche, attraverso la contrattazione, in una battaglia quotidiana contro le discriminazioni di genere, di provenienza geografica, sociale e di religione – spiega Giuseppe Gulli, segretario organizzativo Uil Liguria con delega alle Pari Opportunità- Siamo impegnati ogni giorno nella difesa dei diritti per il benessere delle persone in ogni ambiente di lavoro e in ogni ambito della nostra società, per una convivenza pacifica all’insegna dell’inclusione”.

“Per la Uil Liguria – conclude la nota – è importante affermare i valori che sono incisi nel nostro Statuto affinché la ricchezza delle diversità, del rispetto della persona e della tutela di tutte le minoranze possa essere garantita”.