Il Liguria Pride torna in piazza, ancora senza patrocinio: “Non ci sono i tempi, ma speriamo la nuova giunta ci coinvolga”

Genova. Niente patrocinio neanche quest’anno, ma “non lo abbiamo chiesto perché non ci sono i tempi . Detto questo, speriamo di avviare un dialogo con la nuova giunta Salis così da arrivare a una visione condivisa e ad azioni concrete”. A parlare è Ilaria Gibelli, avvocata e presidente del Liguria Pride, alla presentazione ufficiale proprio del Pride genovese, il cui culmine sarà raggiunto sabato 14 giugno con la tradizionale parata.

Il riferimento di Gibelli è alla promessa che la neo sindaca Silvia Salis ha fatto in campagna elettorale: ridare il patrocinio al Pride, tolto dalla giunta Bucci nel 2018: “I tempi tecnici non ci sono – conferma Gibelli – ciò non toglie che non è una priorità: siamo andati avanti per anni senza. Speriamo piuttosto di avere incontri con la nuova giunta e di essere convocati, anche sul tema dell’ufficio LGBTQIA+ sempre preannunciato dalla sindaca. Sui diritti non si possono fare compromessi, l’ufficio di per sé non basta, servono risorse e azioni concrete e ci auspichiamo che la maggioranza ci coinvolga”.

Salis, dal canto suo, ha assicurato che parteciperà alla parata: “I progressisti fanno i progressisti, certo che parteciperò“.

Il tema politico è d’altronde di estrema rilevanza anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che, nel caso di una nascita da procreazione medicalmente assistita praticata all’estero, il bambino ha diritto a essere riconosciuto come figlio da entrambe le donne che hanno partecipato al progetto genitoriale. E Salis aveva detto, sempre in campagna elettorale, che avrebbe seguito pedissequamente le sentenze.

Patrocinio a parte, il Liguria Pride è pronto a tornare in piazza per celebrare i dieci anni dalla prima parata: “Ai tempi eravamo 2mila, oggi ci attendiamo almeno 35.000 persone, che sono quelle scese in strada lo scorso anno”, confermano dal coordinamento. Il tema di quest’anno è “Inestirpabili”, un richiamo al 25 Aprile e ai valori della libertà e della Resistenza, esplicitato anche dal logo: una mano stretta a pugno circondata da una fiamma e dai colori dell’arcobaleno.

La polemiche sul Village Kids: “Quest’anno ancora più colorato e grande”

Come è ormai tradizione, la parata del 14 giugno sarà anticipata da otto giorni di eventi al Liguria Pride Village allestito ai Giardini Luzzati, ed è impossibile non tornare con il pensiero alle polemiche scoppiate lo scorso anno per il programma del Village Kids. Ai tempi la Lega aveva chiesto al Comune di revocare lo spazio perché avrebbe ospitato un evento “che ha come tema la diffusione della teoria gender tra i bambini”. L’evento in questione era il laboratorio “Infinite Famiglie” tenuto da Edusex Aps, associazione che si occupa appunto di educazione sessuale e affettiva.

Qest’anno la collaborazione continuerà, confermano dal Coordinamento del Liguria Pride: “Il Village Kids sarà ancora più grande e colorato, con eventi per ogni fascia d’età che smonteranno stereotipi, da quelli sessisti a quelli sull’HIV”. Su quest’ultimo tema in particolare interverrà lo scrittore Giorgio Volpe, autore del libro per ragazzi C’è chi dice dedicato proprio alla sensibilizzazione sull’HIV.

Liguria Pride Village, I talk e i concerti: il 14 giugno dj set di Samuel

Alla parata del 14 giugno, dunque, si arriverà dopo una settimana di incontri, talk, spettacoli e concerti che preparano al Pride e che animano il centro della città. Più di cinquanta gli eventi in programma, con tantissimi ospiti per affrontare altrettanti temi della contemporaneità.

Si parlerà di manosphere e nuova misoginia online con Matteo Botto e Eugenia Nicolosi, di persone queer e neuro divergenze con l’attivista Red Fryk, di famiglie con Annagaia Marchioro e Marianna Coppola, delle mani della destra sulla scuola con Massimo Prearo e l’associazione Educare alle differenze, di corpi con Mariella Popolla e Gigi Niri, di cosa attrae nel fascismo con Sara Lucaroni e Carlotta Vagnoli, di carcere e di come superarlo con Daria Bignardi, Giulia De Rocco e Viola Lo Moro.

Anche quest’anno ai Luzzati è in programma la tradizionale Silent Disco sabato 7 giugno, e si ballerà poi con gli ospiti musicali: Vale LP & Lil Jolie, duo visto anche al Festival di Sanremo, si esibiranno venerdì 13 giugno anticipando il dj set di Samuel, i dj di Transatlantica chiuderanno la manifestazione sabato 14 giugno.