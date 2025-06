Lega Serie B, ufficiali le date e gli orari dei playout

La Lega Serie B ha ufficializzato le date dei playout con una breve comunicazione.

‘Dopo aver preso atto delle risultanze del consiglio federale del 26 maggio, in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endofederale, tenuto conto della proroga dei termini della Figc del 27 maggio e delle soste nazionali, la Lega B comunica le date delle gare di playout e i relativi orari”.

Domenica 15 giugno 2025 (andata) 17ª vs 16ª alle ore 20.30, venerdì 20 giugno 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª sempre alle 20.30.

Gli abbinamenti delle gare di playout saranno oggetto di successiva e separata comunicazione. Sulla classifica di Serie B pesa infatti il ricorso in appello del Brescia dopo la penalizzazione di quattro punti da scontare in questa stagione.

Intanto ieri sera, secondo quanto riferiscono i media di Salerno, circa 500 tifosi della Salernitana si sono radunati in piazza per protestare sotto lo slogan ‘Salerno non si piega’. Gli ultras sarebbero orientati a disertare l’appuntamento con la partita per protesta e per quei 30 mila tifosi che avevano comprato il biglietto per la partita contro il Frosinone, poi annullata. Altre sezioni della tifoseria organizzata, invece, secondo quanto riferisce TuttoSalernitana, sarebbero orientate a partecipare.

L’attesa è comunque focalizzata anche sul 10 giugno, quando in Corte Federale d’Appello si terrà l’udienza per il ricorso presentato dal Brescia contro la penalizzazione che ha sancito la retrocessione delle rondinelle.