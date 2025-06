La denuncia di Lea T., top model figlia di Cerezo: “Sconvolta da un’aggressione razzista in corso Europa”

Genova. “Sono ancora molto scossa e arrabbiata, è successa una cosa molto grave, una scena di violenza tra le più forti che abbia mia visto qui in Italia”.

A parlare è Lea T., top model e figlia dell’ex calciatore blucerchiato Toninho Cerezo, che in un video su Instagram ha denunciato di avere assistito a un’aggressione razzista contro una ragazza giovanissima: “Ero a fare la spesa alla Coop di corso Europa, erano le 11 e stavo tornando a casa e ho visto un ragazzo bianco che picchiava una ragazza nera, probabilmente minorenne, mentre il ragazzo era sicuramente maggiorenne – racconta, ancora sotto choc – L’ha presa a pugni e calci, poi le ha dato un pugno fortissimo e lei insanguinata è caduta a terra. Lui l’ha guardata dall’alto e invece di aiutarla le ha detto ‘sporca n…’”.

Incredula e spaventata, la top model è intervenuta per allontanare il ragazzo e tentare di soccorrere la giovane donna a terra, ma “le persone vicino, gli amici, mi guardavano come se fossi pazza, come se stessi esagerando. Ho il video di quanto accaduto dopo, devo capire se può essere divulgato o meno. Questo ragazzo pensava che in qualche modo io lo giustificassi, è stata la cosa più triste di tutto”.

‘C’è ancora una carenza molto forte sulle questioni razziali e sulla violenza sulle donne nere – prosegue Lea T. – la ragazza è stata portata al pronto soccorso dalle amiche che l’hanno soccorsa ed erano con lei, lei stava uscendo dal lavoro. È stato terribile vedere un ragazzo grande e grosso che guardava questa ragazza insanguinata. Non posso stare zitta e chiedo ci sia giustizia riguardo a questo caso, manderò i video e altre prove ai diretti interessati e cercheremo di fare giustizia, sperando che ci sia”.