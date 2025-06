Incidente sul lavoro a Lavagna, gru si abbatte su un fianco: due feriti

Lavagna. Due persone sono rimaste ferite questa mattina in via Previati, a Lavagna, dove una gru si è improvvisamente abbattuta su un fianco ed è parzialmente crollata su un parcheggio vicino.

I feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118; uno di loro, un uomo di 40 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

Secondo una prima ricostruzione, la piattaforma rialzata stava per essere installata in una traversa privata adiacente al posteggio quando, per cause ancora da chiarire, si è inclinata, forse per un cedimento della base, pare trascinando con sé anche due operai.

Sull’incidente indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.