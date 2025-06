Ladro di cellulari fermato dalla polizia a Sampierdarena, si cerca una ragazza complice

Genova. Un 20enne francese senza dimora, ritenuto responsabile di almeno due furti di cellulari, è stato fermato dalla polizia e denunciato.

Lo scorso martedì una cittadina si era recata presso il commissariato Cornigliano denunciando di aver subito il furto del proprio smartphone, in via Cornigliano, da parte di un ragazzo e una ragazza che poi erano fuggiti verso la stazione ferroviaria. Gli agenti, visionando i video di sorveglianza, sono risaliti all’evento e hanno ottenuto chiare immagini dei due autori del furto.

Ieri sera, transitando a Sampierdarena, la volante del commissariato ha subito riconosciuto il giovane e lo ha condotto in questura. Il 20enne non è stato trovato in possesso del cellulare rubato alla signora lo scorso martedì, ma di un altro dispositivo di cui comunque non conosceva il codice di sblocco e che, a seguito di accertamenti, è risultato essere oggetto di furto mercoledì scorso presso la stazione Brignole.

Il 20enne è stato denunciato per furto in concorso e ricettazione. Accertamenti in corso per identificare la complice del furto avvenuto in via Cornigliano martedì scorso e recuperare l’altro smartphone rubato.