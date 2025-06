La nave delle armi è arrivata “vuota” nel porto di Genova: presidio a ponte Etiopia

Genova. Un centinaio di manifestanti hanno partecipato questa mattina al presidio organizzato dal Calp, il Collettivo autonomo Lavoratori portuali, per verificare che la nave Contahip Era, che avrebbe dovuto avere a bordo armamenti destinati a Israele, fosse effettivamente vuota.

Questo perché due giorni fa i portuali marsigliesi, in coordinamento con quelli italiani, erano riusciti nei a non far caricare a Marsiglia 14 tonnellate di nastri per mitragliatrici.

Gli antimilitaristi genovesi hanno risposto comunque numerosi alla chiamata al presidio. Tra loro i volontari di Emergency e gli studenti di Cambiare Rotta che ribadiscono: “Non vogliamo essere complici del genocidio a Gaza”.

La nave è arrivata alle 5 di stamani per uno scalo tecnico e dovrebbe ripartire dopo aver imbarcato beni di prima necessità. Il presidio rimarrà comunque finché la nave non riprenderà il mare.

Un piccolo gruppo di manifestanti, scortati dalla polizia ha dato anche vita a un piccolo corteo interno al porto per potersi avvicinare alla nave senza comunque raggiungere la banchina. Sono stati accesi alcuni fumogeni e si sono susseguiti alcuni interventi al megafono, poi i manifestanti sono usciti dal porto attraverso il varco di via Albertazzi.