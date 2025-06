La Liguria celebra Cassini a 400 anni dalla nascita, un francobollo dedicato al grande astronomo

Liguria. Emesso a partire da oggi il francobollo commemorativo di Giovanni Domenico Cassini, grande uomo di scienza nato 400 anni fa a Perinaldo, nell’entroterra imperiese.

Cassini, nato l’8 giugno 1625 nell’allora Repubblica di Genova, fu soprattutto astronomo, ma anche matematico, ingegnere, medico e biologo. Prima di stabilirsi in Francia per diventare direttore dell’Osservatorio di Parigi (qui morì il 14 settembre 1712) lavorò come astronomo a Castelfranco Emilia e fu professore di astronomia all’Università di Bologna. A lui si devono le scoperte di quattro satelliti e della divisione degli anelli di Saturno. A Genova gli è stato intitolato il più noto liceo scientifico della città.

Oggi la cerimonia ufficiale a Perinaldo con annullo filatelico. “Con grande emozione ho portato il saluto della Regione Liguria a questa iniziativa che unisce memoria, cultura e identità – ha dichiarato il vicepresidente Alessandro Piana, presente all’evento –. Ringrazio il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane per aver reso possibile questo tributo, che celebra il genio scientifico di Cassini e soprattutto il suo forte legame con la sua terra d’origine”.

Il francobollo, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, è relativo al varo della tariffa B pari a 1,30 euro. Ha una tiratura di 200.004 esemplari con un foglio di 28 esemplari. È stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico. Il bozzetto è a cura di Giustina Milite.

La vignetta raffigura, a sinistra, un ritratto di Giovanni Domenico Cassini, affiancato dal pianeta Saturno, i quattro satelliti da lui scoperti e suoi anelli con la divisione a lui dedicata. In alto, sovrapposto a una sezione della Basilica di San Petronio in Bologna, lo schema della grande meridiana solare per studi astronomici realizzata dallo scienziato italiano nel 1655. Completano il francobollo la legenda GIOVANNI DOMENICO CASSINI e PERINALDO 1625 – PARIGI 1712, la scritta ITALIA e l’indicazione tariffaria B.