La Lega B conferma i playout: Sampdoria – Salernitana si gioca domenica 15

Genova. La Lega Serie B conferma i playout per domenica 15 giugno e venerdì 20 giugno.

La comunicazione ufficiale è arrivata questa mattina, 11 giugno, insieme all’ufficializzazione della classifica finale con il Brescia penalizzato di quattro punti e quindi terminato a 39 punti, dietro la Sampdoria a 41.

Verrà dunque rispettato il programma, nonostante il ricorso della Salernitana al tribunale federale nazionale, che prevede la gara di andata domenica 15 giugno 2025 alle 20.30 Sampdoria – Salernitana al Ferraris.

La gara di ritorno venerdì 20 giugno alle 20.30 all’Arechi di Salerno.

Si va avanti nonostante i ricorsi

La Lega Serie B, come anticipato ieri da Genova24.it, prosegue dritta per la sua strada nonostante l’accoglimento del ricorso al tribunale federale nazionale della Salernitana. L’audizione d’urgenza è fissata per venerdì 13 giugno. I legali dei campani avevano depositato un ricorso in cui si chiedeva di sospendere i playout e anche di allargare la B a 21 squadre.

Respinto invece un altro ricorso fatto al Coni, ieri la comunicazione ufficiale: “La prima sezione del collegio di garanzia, presieduta da Vito Branca, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato in data 20 maggio 2025 dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché contro la Figc, per l’annullamento/revoca del comunicato ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025”. Il club campano contestava il rinvio improvviso delle gare di playout originariamente in programma il 19 e 26 maggio, definendo la decisione “lesiva dei propri diritti sportivi”.

Biglietti, prevendita al via

La società blucerchiata ha tempestivamente dato il via alla prevendita, che inizierà oggi pomeriggio alle 15. Qui tutte le specifiche