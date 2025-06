Genova. Scene da film questa mattina tra via Torti e via Tolemaide dove si è consumato un inseguimento stradale con tanto di incidente all’incrocio con corso Torino. Il bilancio vede una donna in scooter rimasta lievemente ferita.

L’inseguimento, da quanto si apprende, è partito da San Fruttuoso, dove una gazzella dei carabinieri si è messa a inseguire un uomo che stava scappando alla guida della sua Mercedes, forse dopo aver commesso un furto.

La rocambolesca caccia all’uomo è proseguita in via Barrili, corso Gastaldi e via Tolemaide. A quel punto il fuggitivo, trovando il semaforo rosso, è salito con l’auto sul marciapiede, ha abbattuto una fila di paletti e un cartello stradale, ha scontrato lo scooter che era fermo allo stop, ha attraversato pericolosamente l’incrocio e ha proseguito la folle corsa verso la Foce.

Arrivato un via Barabino, l’uomo ha abbandonato la macchina e ha proseguito la fuga a piedi, facendo perdere le sue tracce. La vettura sarebbe stata noleggiata. Le ricerche sono ancora in corso.

guarda tutte le foto 8



Inseguimento da film in via Tolemaide, auto sale sul marciapiede: ferita una scooterista

La motociclista è stata soccorsa dai volontari della Squadra Emergenze e accompagnata all’ospedale Galliera in codice verde, con ferite di lieve entità.

Sul posto, oltre a carabinieri e personale sanitario, anche la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Una ditta è già intervenuta per sostituire i paletti e ripristinare la segnaletica e il marciapiede.