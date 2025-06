Informazione, l’osservatorio Medialab scatta una foto allo stato di alfabetizzazione mediatica in Liguria

Genova. A fronte di un 91,1% di cittadini liguri che sostiene di informarsi guardando il proprio smartphone e che si sente molto (32%) o abbastanza (57%) competente nell’uso degli strumenti digitali, il 60% si dice “abbastanza” e il 27% “molto” in grado di distinguere una notizia vera da una fake news. Tuttavia il 16,9% sostiene di avere diffuso “inconsapevolmente” contenuti di disinformazione, il 49,6% di non averlo mai fatto ma un 33,5% “non sa”.

Sono alcuni dei dati emersi al convegno “Media e informazione, a che punto è la Liguria?”, organizzato dall’Osservatorio MediaLab nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi. A questo link il lavoro completo.

MediaLab, realtà nata dall’esperienza del programma Erasmus+ sostenuto anche dall’Ordine della Liguria, ha presentato un’indagine esplorativa, mai realizzata prima nella nostra regione, per mettere a fuoco il rapporto tra cittadini e media digitali: dati, tendenze e criticità emergono dal primo report regionale sull’alfabetizzazione mediatica.

“Un documento utile a orientare politiche educative, culturali e formative, in un momento in cui la disinformazione e l’eccesso di contenuti pongono nuove sfide per chi legge, comunica e informa”, spiegano Simona Tarzia, giornalista e Coordinatrice del team di ricerca dell’Osservatorio MediaLab e Francesca Scorcucchi, giornalista, presidente MediaLab e membro del team di ricerca.

All’incontro – moderato da Giuseppe Risso di MediaLab – hanno parlato dello stato dell’arte nei rispettivi ambiti di competetnza anche Gian Marco Passerini, project manager dell’Italian Digital Media Observatory, Luca Raffini, Professore UniGe, dipartimento di Scienze politiche e internazionali e Fabrizio Benente, prorettore Unige, oltre a Rita Bruzzone, assessora del Comune di Genova e al senatore Luca Pirondini. Per l’ordine dei giornalisti, presente il presidente ligure Tommaso Fregatti.